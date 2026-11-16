ترامب يراهن على قمة شي وبوتين لترميم صورته السياسية بعد خسائر الجمهوريين

واشنطن تسعى إلى تحقيق اختراق دبلوماسي يعيد الزخم للرئيس الأميركي بعد الهزيمة الانتخابية، فيما تضع ملفات الأسلحة النووية والتجارة والحرب في إيران وأوكرانيا القمة أمام اختبارات صعبة.

وطن للأنباء: يتوجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى آسيا هذا الأسبوع، وسط مساعٍ لاستعادة الزخم السياسي وتعويض الانتكاسات الداخلية التي تعرض لها حزبه الجمهوري عقب خسارته الواسعة في انتخابات التجديد النصفي، من خلال استعراض حضوره على الساحة الدولية وعقد لقاء ثلاثي مرتقب يجمعه بالرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن ترامب يأمل في تحقيق خطوات لافتة خلال جولته الآسيوية، بما يساهم في تغيير المشهد السياسي بعد تراجع موقعه الداخلي، مشيرة إلى أن الاجتماع الثلاثي المرتقب يشكل أبرز محطات الزيارة، إذ من المقرر أن يبحث القادة الثلاثة الترسانات النووية لبلدانهم.

وتأتي هذه التحركات بعدما تكبد الجمهوريون خسائر كبيرة في انتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، خسروا خلالها السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ لصالح الديمقراطيين، الذين سيستعيدون الأغلبية في المجلسين اعتباراً من كانون الثاني/يناير المقبل، ما سيمنحهم قدرة أكبر على مراقبة إدارة ترامب وفتح التحقيقات ومواجهة أجندته التشريعية.

وبحسب الوكالة، فإن الهزيمة الانتخابية عكست استياءً شعبياً من سياسات ترامب، لا سيما الرسوم الجمركية والحرب على إيران وارتفاع تكاليف الوقود، الأمر الذي يضع الرئيس الأميركي أمام ضغوط متزايدة في المرحلة المقبلة.

ونقلت الوكالة عن كورت كامبل، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية خلال إدارة الرئيس جو بايدن، قوله إن الرؤساء الأميركيين يلجؤون أحياناً إلى النشاط الدبلوماسي الخارجي عندما تواجههم صعوبات سياسية داخلية، مضيفاً أن ترامب، مثل غيره من الرؤساء، أدرك أن التوجه إلى الخارج قد يكون وسيلة للتعامل مع اللحظات الصعبة في الداخل.

وفي هذا السياق، يسعى ترامب إلى توظيف علاقاته الشخصية مع شي وبوتين لتحقيق تفاهمات كبرى، خصوصاً في ملف الحد من التسلح النووي، بعدما أخفق حتى الآن في تحقيق اختراقات مهمة مع أي من الزعيمين.

قمة ثلاثية بأهداف متباينة

ومن المقرر أن يبدأ ترامب جولته بزيارة الفلبين، الثلاثاء، للقاء قادة من جنوب شرق آسيا، قبل التوجه إلى مدينة شنجن الصينية للمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، حيث يلتقي شي جين بينغ ويجري مباحثات مع بوتين.

وبحسب تقرير نشرته وكالة "رويترز" اليوم الاثنين، فإن اللقاء الثلاثي يأتي في ظل تداعيات الهزيمة الانتخابية للجمهوريين، إلى جانب فضيحة تجسس مرتبطة بشركة "إنفيديا" وشبهات بشأن تسريب معلومات إلى الصين، ما زاد حساسية الزيارة الأميركية لبكين.

وتختلف حسابات الأطراف الثلاثة من الاجتماع؛ إذ يرى ترامب فيه فرصة لتحقيق إنجاز تاريخي في مجال ضبط التسلح النووي وإعادة تأكيد القيادة الأميركية، بينما يسعى بوتين إلى استثمار اللقاء لدفع تسوية للحرب في أوكرانيا وفق الشروط الروسية، في حين تتعامل بكين بحذر مع فكرة إدخالها في مفاوضات نووية ثلاثية.

وتشير تقديرات نقلتها "رويترز" إلى أن فرص التوصل إلى اتفاق كبير بشأن الأسلحة النووية لا تزال محدودة، خصوصاً أن الترسانة النووية الصينية أصغر بكثير من نظيرتيها الأميركية والروسية، فضلاً عن عدم رغبة بكين في الخضوع لقيود مماثلة على ترسانتها.

ضغوط داخلية تطارد ترامب إلى الخارج

ولا تقتصر التحديات التي تواجه ترامب على نتائج الانتخابات، إذ تتصاعد الضغوط بشأن سياساته التجارية والحرب على إيران، فضلاً عن تداعيات التنافس التكنولوجي مع الصين والقيود الأميركية على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

كما يواجه الرئيس الأميركي مرحلة سياسية أكثر تعقيداً مع اقتراب انتقال السيطرة على الكونغرس إلى الديمقراطيين، الذين يتوقع أن يكثفوا الرقابة على إدارته، بما في ذلك قراراته المتعلقة بالصين وروسيا وتايوان.

وفي المقابل، يحذر مراقبون من أن القمة قد لا تحقق النتائج التي يطمح إليها ترامب، وأن مجرد جمع قادة القوى النووية الثلاث لا يعني بالضرورة التوصل إلى تفاهمات بشأن الملفات الخلافية، خصوصاً في ظل تضارب المصالح بين واشنطن وموسكو وبكين.

وتكتسب القمة أهمية إضافية بالنسبة إلى أوكرانيا، في ظل المخاوف من احتمال بحث تفاهمات بين القوى الكبرى بشأن مناطق النفوذ أو مستقبل الحرب، من دون مشاركة كييف، فيما لا يتوقع مسؤولون أميركيون أن يكون الملف الأوكراني محوراً للمباحثات الثلاثية.

وبذلك، تبدو جولة ترامب الآسيوية اختباراً مزدوجاً لقدرته على استعادة حضوره السياسي في الداخل وإثبات نفوذه على المستوى الدولي، في وقت قد تتحول فيه القمة إلى فرصة رمزية لاستعراض القوة أكثر من كونها مدخلاً لاتفاقات استراتيجية ملموسة.