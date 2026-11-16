واشنطن و"تل أبيب" تدرسان استهداف منشآت الطاقة والاقتصاد الإيراني.. وطهران تلوّح بردّ إقليمي

خطط عسكرية لتوسيع بنك الأهداف وسط تعثر المسار الدبلوماسي ومخاوف من انزلاق المنطقة إلى مواجهة جديدة.

وطن للأنباء: كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن إعداد الولايات المتحدة وإسرائيل خططاً عسكرية لاستئناف الضربات على إيران، مع توجّه محتمل لتوسيع نطاق الأهداف ليشمل منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية للاقتصاد الإيراني، في تحول عن العمليات التي ركزت سابقاً على المنشآت العسكرية والنووية.

وبحسب تقرير الصحيفة، الذي نقلته صحيفة "غلف نيوز" اليوم الاثنين، نقلاً عن مسؤولين أميركيين وأشخاص مطلعين على المداولات، تأتي هذه الخطط في ظل حالة من الجمود العسكري المستمرة منذ أشهر، وعدم إحراز تقدم ملموس نحو التوصل إلى اتفاق دائم بين واشنطن وطهران.

وأشار التقرير إلى أن الأهداف المحتملة للضربات الجديدة تشمل منشآت الطاقة وغيرها من المرافق الحيوية للاقتصاد الإيراني، بما من شأنه توسيع نطاق المواجهة لتتجاوز استهداف القدرات العسكرية والنووية إلى الضغط المباشر على البنية الاقتصادية للبلاد.

ويعكس هذا التوجه، وفق ما أورده التقرير، محاولة استخدام القوة العسكرية إلى جانب الضغوط الاقتصادية لدفع إيران إلى تقديم تنازلات في المفاوضات، بعدما لم تؤدِّ الضغوط السابقة إلى تحقيق اختراق سياسي ينهي المواجهة.

الاقتصاد الإيراني في دائرة الاستهداف

وتأتي الخطط العسكرية الجديدة في سياق ضغوط اقتصادية متصاعدة تمارسها واشنطن على طهران، تشمل الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، والعقوبات التي أثرت في حركة النقل الجوي، إلى جانب محاولات تقييد التجارة الإيرانية عبر المسارات البرية وبحر قزوين.

وبحسب التقرير، فإن إدراج منشآت الطاقة والمرافق الاقتصادية ضمن بنك الأهداف المحتملة يشير إلى اتساع طبيعة الخيارات العسكرية المطروحة، بحيث لا تقتصر على إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية، بل تمتد إلى استهداف مصادر القوة الاقتصادية والبنية التحتية التي تعتمد عليها البلاد.

وكانت تقارير سابقة لـ"نيويورك تايمز" قد تحدثت عن خطط أميركية إسرائيلية تستهدف المنشآت النووية ومخازن الصواريخ والطائرات المسيّرة، إلى جانب مواقع الطاقة، في إطار التحضير لجولة جديدة من العمليات العسكرية.

مخاوف من رد إيراني واسع

وفي المقابل، يواجه أي هجوم جديد مخاطر تصعيد إقليمي، إذ يتعين على واشنطن وتل أبيب، وفق التقرير، حساب احتمالات الرد الإيراني بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد أهداف في أنحاء الشرق الأوسط.

وتزداد هذه المخاوف في ظل تقارير عن تراجع مخزونات صواريخ الاعتراض المستخدمة في أنظمة الدفاع الجوي، بعد استهلاك كميات منها خلال المواجهات السابقة، ما قد يزيد صعوبة التصدي لهجمات إيرانية واسعة النطاق.

ولا يقتصر القلق على حجم الرد المحتمل، بل يمتد إلى تداعياته على أمن الطاقة والملاحة في المنطقة، في حال اتساع المواجهة واستهداف منشآت حيوية أو مصالح أميركية وإسرائيلية في دول الإقليم.

خطط عسكرية لا تعني قراراً بالهجوم

ورغم إعداد الخطط وتوسيع بنك الأهداف المحتملة، لا يعني ذلك أن واشنطن وتل أبيب اتخذتا قراراً نهائياً باستئناف الحرب، إذ تبقى الخيارات العسكرية مرتبطة بحسابات سياسية وعسكرية، وبمدى قدرة الضربات على تحقيق تنازلات إيرانية دون التسبب في مواجهة إقليمية أوسع.

وفي هذا السياق، أفادت وكالة "رويترز" في تقرير نشرته السبت الماضي بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أبلغ مستشاريه بأنه قد يمتنع عن شن هجمات جديدة على إيران ما لم تقدم طهران أو الحوثيون على خطوات تستفز الولايات المتحدة، رغم استمرار الاستعدادات العسكرية وإبقاء خيارات التصعيد قائمة.

ويكشف المشهد عن استمرار المراوحة بين المسار العسكري والمساعي السياسية، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى توظيف الضغوط الاقتصادية والتهديد باستخدام القوة لانتزاع تنازلات من إيران، بينما تحذر طهران من أن أي هجوم جديد لن يبقى محصوراً داخل حدودها.