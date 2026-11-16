الولايات المتحدة: تأثر 11500 رحلة جوية لليوم الثالث وسط أزمة تقنية

وطن للأنباء: استمرّت اضطرابات السفر الجوي في الولايات المتحدة لليوم الثالث على التوالي، مع تأثر أكثر من 11500 رحلة بهذه الاضطرابات يوم الأحد، فيما توقع وزير النقل الأميركي، شون دافي، عودة الأوضاع إلى طبيعتها بحلول يوم الاثنين، في وقتٍ سارعت فيه شركات الطيران إلى إعادة جداول رحلاتها إلى مسارها بعد وقف شامل للرحلات على مستوى البلاد، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".

وأشار موقع "فلايت أوير" المتخصص في بيانات الطيران إلى إلغاء نحو 2100 رحلة داخل الولايات المتحدة وتأخر نحو 9400 رحلة أخرى يوم الأحد، بعد أن كانت شركات الطيران قد ألغت يوم السبت نحو 6700 رحلة وأخرت أكثر من 9100 رحلة.

وأُلغيت 28% من رحلات شركة "جت بلو" يوم الأحد و20% من رحلات "أميركان إيرلاينز"، بينما ألغت شركات "يونايتد إيرلاينز" و"ساوث وست" و"دلتا" ما بين 3% و5% من رحلاتها. وفي المقابل، بدت التوقعات لليوم التالي أفضل، إذ أُلغيت 88 رحلة فقط ليوم الاثنين حتى الساعة 8:28 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (01:28 بتوقيت غرينتش) يوم الأحد، مقارنة بإلغاء أكثر من 875 رحلة في مساء السبت.

غموض حول السبب الجذري لأطول توقف منذ 11 أيلول/سبتمبر 2001

وأكّد دافي، في برنامج "ذيس ويك" على شبكة "إيه.بي.سي"، عدم وجود أي دليل على هجوم إلكتروني أو نية خبيثة، مشيراً إلى أن السبب الجذري للاضطرابات لا يزال غير واضح، ومشدداً على أن إدارة الطيران الاتحادية تولي أهمية كبيرة لسلامة المسافرين.

وكانت إدارة الطيران الاتحادية قد أصدرت، يوم الجمعة الماضي، أمراً بوقف الرحلات على مستوى البلاد، مما أدى إلى تعليق معظم الرحلات المغادرة لنحو خمس ساعات، في أطول توقف شامل لحركة الطيران الأميركية منذ هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001.

وأوضح مسؤولون أن قيام شركة "إل.ثري.هاريس" المتعاقدة مع إدارة الطيران الاتحادية بتركيب جهاز توجيه جديد واحد على الأقل في منشأة نائية أدى إلى تدفق كمية كبيرة من البيانات على مراكز أخرى لمراقبة الحركة الجوية، مما تسبب في تحميلها فوق طاقتها وأعاق أنظمة الاتصالات.

وبيّن دافي أن استبدال جهاز توجيه في منشأة تابعة للإدارة في إل دورادو بولاية أركنسو أدى إلى مشكلات في جهاز توجيه جرى استبداله حديثاً في أماريلو بولاية تكساس، إذ بدأ بإرسال بيانات بصورة مكثفة أرهقت أجهزة التوجيه في مراكز مراقبة جوية أخرى في أنحاء البلاد.

وأعلنت إدارة الطيران الاتحادية، يوم الأحد، أنها عطلت "وظائف أجهزة التوجيه الأصلية" ونفّذت الإجراء نفسه على نحو 60 جهاز توجيه مماثلاً في نظام مراقبة الحركة الجوية، غير أن دافي لفت إلى أن الإدارة لا تعرف حتى الآن السبب الجذري للمشكلة، رغم أن أعمال صيانة من هذا النوع أُجريت آلاف المرات سابقاً من دون مشكلات، مضيفاً أن العامل الذي ركّب الجهاز "مواطن أميركي صالح ومن المحاربين القدامى، لذلك لا نعتقد أن أحداً حاول تخريب الشبكة".

من جهتهما، أكد مصدران مطلعان على التحقيق أن عملية تركيب جهاز التوجيه جرت بسلاسة تحت إشراف موظف في الإدارة، وأن مشكلات نظام الاتصالات لم تظهر إلا "بعد وقت قصير" من إتمام الاستبدال بنجاح وإعادة المنشأة إلى إدارة الطيران الاتحادية التي كانت قد أقرت الأعمال المنفذة وفق وثيقة تفصيلية بالإجراءات.

تقادم البنية التحتية ومطالبات بمزيد من الإنفاق

ويُعد اضطراب يوم الجمعة أحدث مؤشر على الضغوط التي يعاني منها نظام مراقبة الحركة الجوية الأميركي، الذي يواجه مشكلات في التكنولوجيا والمعدات والاتصالات بسبب التقادم ونقص يقدر بآلاف المراقبين الجويين.

وكشف دافي أن أجهزة التوجيه التي واجهت مشكلات اشتُريت عام 2001 وصارت متقادمة بحلول 2006، داعياً منذ يوم الجمعة إلى تخصيص 50 مليار دولار لتحديث أنظمة مراقبة الحركة الجوية، ارتفاعاً من طلبه السابق البالغ 30 مليار دولار، بعدما أقر الكونغرس 12.5 مليار دولار العام الماضي.

وفي أوّل تعليقٍٍ علني له على الأزمة، دعا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الأحد، المشرعين الأميركيين إلى توفير تمويل إضافي، كاتباً على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد بدأنا العمل بالفعل، لكن ينبغي إنجازه دفعة واحدة، لا على مراحل متفرقة. يجب أن يوافق الكونغرس".

وتأتي هذه المطالبات قبيل سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس بدلاً من الجمهوريين حلفاء ترامب في كانون الثاني/يناير المقبل، بعد مكاسبهم في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.

في المقابل، أثار طلب دافي مزيداً من الأموال تشككاً لدى عضوي مجلس النواب الأميركي، ريك لارسن وأندريه كارسون، وهما أكبر عضوين ديمقراطيين في لجنة النقل والبنية التحتية ولجنتها الفرعية للطيران على الترتيب، حيث أشارا في بيان يوم السبت إلى أن نحو 11 مليار دولار من أصل 12.5 مليار دولار أُقرت في عام 2025 لتحديث النظام لا تزال من دون إنفاق، متسائلين: "اشرحا للكونغرس، مرة أخرى، لماذا تحتاجون إلى مزيد من الأموال؟".

ورد دافي يوم الأحد بأنّ الأموال المخصصة العام الماضي رُصدت لبنود إنفاق محددة فحسب، ولم تتضمن تمويلاً لبرمجيات جديدة لإدارة المجال الجوي.

بدورهم، دعا مراقبون لقطاع السفر الجوي إلى زيادة إنفاق المستثمرين من القطاع الخاص، حيث أكد جاستن إرباتشي، المدير العام للمجلس الدولي للمطارات، خلال منتدى للبنية التحتية للطيران في مونتريال يوم الأحد، أنّه "لا يمكننا الاعتماد فقط على الاستثمارات الحكومية، ويجب أن تكون هناك استثمارات خاصة" لاستيعاب الزيادة في الحركة الجوية والأنظمة المتقادمة، في وقتٍ يتوقع فيه الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) تجاوز عدد المسافرين جواً على مستوى العالم مثليه بحلول عام 2050.