المحامي صلاح علي موسى يكتب لوطن: انا حامي اخي الانسان !!

البطريرك ميشيل صباح رفع شعار "انا حامي اخي الانسان " وبهذه العبارة لخص مضمون العقد الاجتماعي بصورة عملية.

نحن في زمن الانهيار العظيم حيث ان المؤسسة الرسمية عاجزة عن حماية البشر والحجر والشجر لاسباب بل ان من يقف على رأسها اصبح اقرب للاستهداف الشخصي والملاحقة الاسرائيلية، فما عاد احد بمنأي عن الملاحقة الاسرائيلية !!!

المفارقة ان العالم يتوحد حول فلسطين ونحن نتفرق ونفترق عنها ! نحطم كل صورة ممكن ان نبني عليها سواء معنا او ضدنا وننشغل باتفه الموضوعات كي نسقط عن كاهلنا اهم التحديات الوجودية. فبدلا ان احمي اخي اصبحنا نمزق اخوتنا في كل حين وفرصة وبلا ضوابط مهما صغر الخلاف او الاختلاف او كبر، نمزق العقد الاجتماعي لغير رجعة وكأنهم يصيغون لنا عقد اجتماعي جديد او تحلل يفضي بنا الى التهجير الطوعي وبهمة الواثق من ذلك.

الاعلام الحر يصارع من اجل البقاء، وصفحات المدافعة عن منظومة القيم تضعف، اما صفحات الهدم والاشاعة والفرقة والتشكيك اكثر انتشارا وتاثيرا وتداولا فان قام احدهم بنشر خبر مفبرك ينتشر كالنار بالهشيم، وان خرج احدهم للدفاع عن قيمة وطنية او اخلاقية او شخص يمثل قصة امل او نجاح ترى الهجوم يلاحقه من حيث احتسب او لم يحتسب .

ان قلنا اننا في زمن النجاة الفردية نكذب لان الفرد اصبح مستهدف بعد سقوط المنظومة التي تجمعنا، فاصبحنا اضعف من ان ندافع عن القيم وبتنا ندافع عن افراد يلاحقون بالغالب دون حق. انتلقنا من المجموع القيمي المتماسك الى مرحلة الافراد وانتقلنا الان من الافراد بصفتهم الى الشخص بعينه،

فاصبحت ثقافة التشفي لمن يسقط هنا او هناك محل رضي لدى شرائح عديدة وعندما تفحص السبب لا تجد له اي اساس ، فقبل سقوطه تراهم بمجدونه وبعد ذلك تراهم يرجمونه بكل وصمة سوء .

المطلوب ان نقدم كل شخص مهما كان صحفيا ، محاميا ،مهندسيا ، طبيبا ، ناشطا بالخير،او مسئول في مؤسسة رسمية او اهلية او خاصة علينا ان نجمع كل هؤلاء ونقدمهم معا لا متفرقين ان نحول النجاحات الفردية حتى وان استفاد هذا الفرد منها الى مجموع من السلوكيات المحمودة ، فالدعوة تبدا بفكره والفكرة قد يقودها فرد، ،وفي هذا المقام نقترح عدد من الخطوات التي قد تساهم في محاربة ما نحن فيه من انهيار:

1. انشاء جسم سواء طوعي او تحالف من مراكز اعلامية او شبكات اعلامية او ممول لغايات نشر قصص النجاح لاي فرد في اي مكان وتجميع هذه القصص وبثها كقصص نجاح دون مبالغة او تبجيل.

2. انشاء مرصد اعلامي لتناول كل اشاعة وخبر يمزقنا بحيث يتم اصدار تقرير شهري عن هذه الاشاعات التي تهدف بناء المجتمع وتحفظه من الوقوع في براثن التفكك. وهي ليس كمواقع تيقن او تحقق او غيرها، بل تناولها بعمق مع معززات لفض نظام الكراهية الذي بات يستحوذ على مجتمعنا.

3. عقد مؤتمر صحفي كل شهر حول قضايا محلية اشعلت الرأي العام الفلسطيني بحيث يتم تفكيك الرواية المضروبة وعرض الحقيقة بما تسمح بتعزيز النسيج الاجتماعي والوطني

كما قيل " فرب همه احييت أمه".