حرس الثورة: انفجار ناقلتي نفط في هرمز بعد إبحارهما عبر مسارات غير قانونية

وطن للأنباء: أعلن حرس الثورة في إيران، الليلة، عن انفجار ناقلتي نفط واشتعال النيران فيهما في مضيق هرمز، وذلك في إثر اصطدامهما بلغم بحري.

وأوضح حرس الثورة في بيانه أن الحادث وقع بعدما حاولت الناقلتان العبور سراً عبر مسارات غير قانونية في المضيق، مشيراً إلى أن إحدى الناقلتين اللتين تعرّضتا للانفجار تُعدّ من الناقلات العملاقة.

وفي سياق متصل، وجّه حرس الثورة تحذيراً مباشراً إلى مالكي السفن وشركات الملاحة البحرية من مغبّة عبور مضيق هرمز من دون التنسيق المسبق معه، أو تجاهل الترتيبات الإيرانية المعتمدة في المنطقة.

يأتي هذا فيما حذّرت إيران أكثر من مرّة من الإبحار عبر مضيق هرمز من دون تنسيق مسبق معها، في تأكيد أنّ الإبحار في المناطق الخطرة قد يؤدي إلى الاصطدام بالألغام البحرية واندلاع الحرائق، مطالبةً الشركات بعدم الانصياع للأوهام الأميركية وادّعاءات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن ما يسمّى "تأمين المضيق وإزالة الألغام منه".

وكان المتحدّث باسم الجيش الإيراني، العميد محمد أكرمي نيا، قد أكد أنّ مضيق هرمز يخضع للسيطرة الاستراتيجية الإيرانية.

وشدد أكرمي نيا على أنّ "السبيل الوحيد لفتح مضيق هرمز هو قبول واشنطن بالشروط السبعة التي أُبلغ بها الجانب الأميركي".