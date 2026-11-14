بسبب عطل خطير في اتصالات مراقبة الحركة الجوية.. الولايات المتحدة توقف الرحلات في كل مطاراتها

وطن للأنباء: أمرت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية، مساء الجمعة، بوقف إقلاع جميع الرحلات الجوية من المطارات في أنحاء الولايات المتحدة، "لظروف استثنائية ودواعي السلامة"، إثر عطل خطير في اتصالات مراقبة الحركة الجوية.

وقالت الإدارة في بيان إن جميع الطائرات المقرر مغادرتها يجب أن تبقى على الأرض حتى إشعار آخر، موضحة أن الرحلات الدولية ستُعامل وفق كل حالة على حدة.

من جانبه، قال وزير النقل الأمريكي شون دافي، إن قرار وقف الإقلاع جاء نتيجة مشكلة في الاتصالات أثرت على جميع مراكز مراقبة الملاحة الجوية على المسارات الجوية في البلاد، مشيراً إلى أن الفرق الفنية في إدارة الطيران الفدرالية تحقق في أسباب العطل، وستقدم تحديثات فور توفر معلومات جديدة.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن إشعارات مرتبطة بنظام مراقبة الحركة الجوية اختفت من الموقع الإلكتروني لإدارة الطيران الفدرالية، فيما نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين في أجهزة إنفاذ القانون أن التقييمات الأولية تشير إلى أن العطل لم يكن ناجماً عن هجوم إلكتروني.

وفي تداعيات الاضطراب، أفاد موقع "فلايت أوير" المتخصص في تتبع حركة الطيران، بتأخير وإلغاء نحو 7 آلاف رحلة جوية في الولايات المتحدة، فيما ذكر موقع "فلايت رادار" وجود نحو 3100 طائرة متجهة إلى المطارات الأمريكية، مع عدم إقلاع أي طائرات منها في ظل القرار.

وكانت إدارة الطيران الفدرالية أوقفت، قبيل إعلان القرار على مستوى البلاد، حركة إقلاع الطائرات في مدينة شيكاغو بسبب مشكلات في اتصالات مراقبة الحركة الجوية.

ويأتي هذا الاضطراب في ظل مشكلات مزمنة تواجه نظام مراقبة الحركة الجوية في الولايات المتحدة، تشمل تقادم المعدات والبنية التحتية، وأعطال أنظمة الاتصالات، إلى جانب نقص أعداد المراقبين الجويين، ما يضع ضغوطاً متزايدة على كفاءة وسلامة إدارة الحركة الجوية.

وكان الكونغرس الأمريكي وافق العام الماضي على تخصيص 12.5 مليار دولار لتحديث نظام مراقبة الحركة الجوية، فيما طلبت الإدارة الأمريكية من المشرعين تمويلاً إضافياً بقيمة 30.1 مليار دولار لاستكمال عملية التحديث.

ويُعد قرار وقف إقلاع الرحلات على مستوى البلاد الثاني من نوعه منذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، إذ شهدت الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني 2023 توقفاً شاملاً للرحلات الداخلية المغادرة استمر أقل من ساعتين، بسبب عطل في نظام الإشعارات الجوية المعروف باسم (NOTAM)، المسؤول عن تزويد الطيارين بالمعلومات والتحذيرات المتعلقة بسلامة الرحلات.