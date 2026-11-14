إصابتان برصاص الاحتلال جنوبي خانيونس

وطن للأنباء: أصيب مواطنان مساء اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة مواطنين اثنين برصاص قوات الاحتلال جنوبي مدينة خان يونس.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، من خلال عمليات القصف وإطلاق النار ونسف منازل المواطنين في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 74,653 شهداء و176,007 مصابين، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل صعوبة وصول طواقم الإنقاذ إليهم