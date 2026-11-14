الطقس: أجواء خريفية وارتفاع على درجات الحرارة

وطن للأنباء: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأحد: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج

والإثنين المقبل: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في معظم المناطق حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.