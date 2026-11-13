دراسة: مشروبات الطاقة ترتبط بمشكلات قلبية خطيرة

وطن للأنباء: تُقدَّم مشروبات الطاقة بوصفها وسيلة مساعدة للحفاظ على النشاط وتحسين الأداء ومقاومة التعب، غير أن دراسة أمريكية حديثة كشفت عن ارتباطات مقلقة للغاية بين هذه المشروبات وحوادث قلبية خطيرة، لا سيما لدى فئة الشباب.

وكشفت الدراسة، التي عرضت خلال مؤتمر جمعية القلب الأمريكية الذي انعقد في مدينة دالاس مؤخراً، عن نتائج مقلقة، حيث ذكرت أن مشروبات الطاقة المصممة لتحفيز الجهاز العصبي ومنح الطاقة، قد تتسبب في مشكلات قلبية خطيرة، حتى لدى صغار السن، بحسب ما ذكر موقع futura sciences.

وحلّل الباحثون 28,345 بلاغاً مُسجّلاً بين عامي 2017 و2025 في قاعدة بيانات حكومية معنية بسلامة المنتجات، وأظهرت البلاغات المتعلقة بمشروبات الطاقة والمكملات الغذائية احتمالية أعلى بنحو 4.5 ضعف للإبلاغ عن حالات النوبات القلبية، وبنحو 4 أضعاف للإبلاغ عن اختلالات ضربات القلب.

ولوحظت توجهات مماثلة تربط بين استهلاك منتجات الطاقة والمنبّهات وبين الإبلاغ عن تسارع معدل ضربات القلب (أكثر شيوعاً بنحو 3 أضعاف)، وآلام الصدر (أكثر شيوعاً بـ 2.71 ضعف)، وحالات الإغماء (أكثر شيوعاً بنحو الضعف).

وأوضحت الدراسة أن 45% من هذه البلاغات تتعلق ببالغين تقل أعمارهم عن 35 عاماً.

وقال ساي سامايامانثولا، المؤلف الرئيسي للدراسة: "تُقدَّم هذه المنتجات بوصفها منبّهات يومية وتُباع جنباً إلى جنب مع المشروبات الغازية والمياه المعبأة، غير أن الأشخاص الذين يستهلكون مشروبات الطاقة أو المكملات المحتوية على المنبّهات بانتظام قد يتجاوزون بسرعة الحد اليومي الموصى به من الكافيين".

وتابع: "من الضروري إدراك أن هذه المنتجات قد تزيد من مخاطر حدوث مضاعفات في القلب والأوعية الدموية".

ويرى الباحث أنه ينبغي على المتخصصين في الرعاية الصحية الحرص على سؤال مرضاهم الشباب الذين يعانون من خفقان القلب، أو آلام في الصدر، أو نوبات فقدان الوعي، عمّا إذا كانوا قد استهلكوا مثل هذه المنتجات مؤخراً أو بصفة منتظمة.

