الاحتلال يقتحم صالة أفراح بالمغير ويعتقل 4 بينهم العريس

وطن للأنباء: هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، حفل زفاف في قرية المغير، شمال شرق رام الله، واعتقلت 4 مواطنين بينهم العريس.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اقتحم صالة المغير الكبرى للأفراح وهاجم المتواجدين فيها، وقدر عددهم بنحو 150 مواطناً، بقنابل الغاز المسيل للدموع.

ووفق المصادر، فقد اعتقل الاحتلال 4 مواطنين من صالة الأفراح، هم: العريس حسن أبو عليا، ورائد صلاح فقهاء، وجهاد صلاح فقهاء، وثائر عبد الفتاح فقهاء، وثلاثتهم من بلدة سنجل.