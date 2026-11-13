مستوطنون يواصلون حصار منزل في يطا لليوم الـ40 تواليا

وطن للأنباء: واصل المستوطنون مساء اليوم الجمعة، حصارهم لمنزل المواطن يوسف شناران جنوب بلدة يطا في محافظة الخليل، لليوم الـ40 على التوالي.

وقال الناشط الاعلامي أسامة مخامرة، إن المستوطنين أعادوا بناء الخيمة التي هدمتها قوات الاحتلال وأدوا صلواتهم التلمودية بجواره.

ويواصل المستوطنون حصار المنزل، ومنع العائلة من الخروج أو الدخول إلا بتنسيق مع قوات الاحتلال المتواجدة لحماية المستوطنين الذين يهاجمون المنزل بالحجارة، وقاموا بتسميم بئر المياه، وحطموا النوافذ والأبواب.

وتناشد العائلة المؤسسات الحقوقية والإنسانية بفك الحصار عنها، ووقف هجمات المستوطنين.