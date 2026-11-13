المغني العالمي شون مينديز: ما يحدث في غزة إبادة جماعية تجري أمام أعيننا

وطن للأنباء: أعلن المغني الكندي العالمي شون مينديز عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني في ظل ما يتعرض له قطاع غزة من عدوان مستمر. ووصف مينديز الأحداث الجارية بأنها إبادة جماعية تتطلب تحركاً دولياً فورياً لوقف نزيف الدماء.

وجه الفنان العالمي رسالته إلى قاعدة جماهيرية واسعة تضم أكثر من 68 مليون متابع عبر منصات التواصل الاجتماعي. وطالب في بيانه بضرورة وقف القتل الذي يستهدف الأطفال والعائلات الفلسطينية بشكل عبثي ومستمر.

استهل مينديز بيانه المنشور عبر حسابه في منصة إنستغرام بعبارة صريحة هي «حرروا فلسطين». وأكد أن ما يشهده القطاع من فظائع يجري تحت أنظار العالم أجمع ولا يمكن الصمت تجاهه بعد الآن.

شدد المغني الكندي على أن الأطفال والعائلات في فلسطين عانوا لفترات طويلة جداً من الظلم والعدوان. وأشار إلى أن هؤلاء الضحايا بحاجة ماسة إلى مساعدة حقيقية وفعالة من المجتمع الدولي ومن كل صاحب ضمير.

كشف مينديز عن سعيه الشخصي لتثقيف نفسه والاطلاع بشكل أعمق على تفاصيل القضية الفلسطينية وجوانبها المختلفة. وأوضح أنه يبحث عن السبل التي تمكنه من إحداث تغيير ملموس والمساهمة في تقديم الدعم اللازم للمتضررين.

دعا الفنان الكندي متابعيه حول العالم إلى مساندة مبادرات ومنظمات إنسانية تعمل على إغاثة الفلسطينيين. ومن بين هذه الجهات ذكر «صندوق إغاثة أطفال فلسطين» و«ووترميلون بيكتشرز» كقنوات لتقديم المساعدة العملية.

تطرق مينديز في رسالته إلى زملائه في الوسط الفني، متحدثاً عن حاجز الخوف الذي قد يمنعهم من إعلان مواقفهم التضامنية. وأقر بأنه شعر بتردد مماثل أثناء صياغة بيانه، لكنه اختار تجاوز هذا الخوف من أجل المبدأ.

أكد الفنان أن الخوف لا ينبغي أن يكون عائقاً أمام اتخاذ موقف إنساني أو محاولة تقديم المساعدة للمظلومين. واعتبر أن زيادة عدد الأصوات المنددة بالعدوان تقرب العالم أكثر من تحقيق التغيير المنشود ووقف الجرائم.

حث مينديز جمهوره على التحلي بالشجاعة والبحث في أعماق قلوبهم عن القدرة على مساندة الحق الفلسطيني. وأضاف أن الأطفال في فلسطين اضطروا للتحلي بشجاعة فائقة لسنوات، وحان الوقت ليظهر العالم شجاعته في دعمهم.

اختتم الفنان بيانه بالدعوة إلى جعل التضامن مع ضحايا الاضطهاد سلوكاً طبيعياً ومعتاداً في المجتمعات. وشدد على أهمية رفع الصوت عالياً في وجه الظلم لضمان عدم تكرار هذه المآسي الإنسانية.

لاقت رسالة النجم العالمي تفاعلاً واسعاً وإشادة كبيرة من قبل الناشطين والمتابعين عبر مختلف المنصات الرقمية. وأثنى الكثيرون على جرأته في تسمية الأمور بمسمياتها ووصف ما يحدث في غزة بالإبادة الجماعية.

أشار مراقبون إلى أن دعوة مينديز لكسر حاجز الخوف تحمل أهمية استراتيجية نظراً لشعبيته الجارفة بين فئة الشباب عالمياً. واعتبروا أن وصول هذه الرسالة لملايين المتابعين يساهم في كشف حقيقة ما يرتكبه جيش الاحتلال.

أشاد المتابعون بدعوة الفنان لتحويل التعاطف اللفظي إلى خطوات عملية تدعم صمود العائلات الفلسطينية. وطالب ناشطون مشاهير آخرين بالاقتداء بموقف مينديز وعدم الرضوخ للضغوط التي تمارس لمنعهم من نصرة فلسطين.

استذكر الجمهور مكانة مينديز كأحد أبرز نجوم البوب في العالم، مؤكدين أن صوته يمنح القضية صدى يتجاوز الحدود التقليدية. وأشارت مصادر إلى أن هذا الموقف يجدد التزام الفنان بالدفاع عن حقوق الإنسان ورفض جرائم الاحتلال.