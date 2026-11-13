"معركة صراخ فظيعة" خلال مكالمة هاتفية.. نتنياهو يضغط لاستئناف الحرب على إيران وترامب يرفض

رام الله – وطن للأنباء: كشفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، نقلا عن تقارير إعلامية إسرائيلية، عن مشادة حادة خلال اتصال هاتفي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، على خلفية خلاف بشأن استئناف الهجمات العسكرية على إيران، وسط تباين واضح بين توجهات واشنطن وتل أبيب حيال المرحلة المقبلة.

ونقلت الصحيفة عن أحد المطلعين وصفه المكالمة بأنها "معركة صراخ فظيعة"، بعدما ألح نتنياهو على استئناف الخيار العسكري ضد إيران، فيما تمسك ترامب بإعطاء المساعي الدبلوماسية فرصة، في ظل تداعيات الحرب على المشهد السياسي الأمريكي، عقب خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

وبحسب موقع "يديعوت أحرونوت"، نقلا عن مصادر مطلعة، اتسم الاتصال بتوتر استثنائي، في ظل اتساع الفجوة بين موقفي الطرفين بشأن التعامل مع طهران.

ويأتي ذلك في وقت جدد فيه نتنياهو، خلال خطاب أمام الكنيست الثلاثاء، تمسكه بإسقاط النظام الإيراني، معتبرا ذلك السبيل الوحيد للقضاء نهائيا على ما وصفه بالتهديد النووي الإيراني.

في المقابل، قال ترامب، الاثنين، إن استئناف العمليات العسكرية ضد إيران "لا يبدو ضروريا" في الوقت الراهن، مشيرا إلى وجود "زخم إيجابي" في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب.

ونقلت "إندبندنت"، عن صحيفة "فايننشال تايمز"، أن نتنياهو يكثف اتصالاته بترامب بصورة شبه يومية لدفعه نحو استئناف الضربات العسكرية، في وقت تعمل فيه أطراف داخل البيت الأبيض وخارجه على ثنيه عن التصعيد.

وفي المقابل، نفى مكتب نتنياهو رواية المشادة، واصفا إياها بأنها "أخبار كاذبة ومحض هراء"، وأكد إجراء الاتصال الهاتفي، لكنه نفى حدوث مواجهة أو توتر بين الطرفين على النحو الذي أوردته التقارير.

ويتزامن هذا الخلاف مع استمرار تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران، وسط تحذيرات إيرانية من تداعيات أي هجوم أمريكي جديد.

ونقلت الصحيفة عن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي تحذيره من أن أي هجوم أمريكي جديد قد يدفع طهران إلى توسيع نطاق ردها، ليشمل قواعد عسكرية أمريكية في دول أوروبية.