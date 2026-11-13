يزنكوت: نحرز تقدما في المفاوضات ونعمل على تشكيل حكومة برئاستي

رام الله – وطن للأنباء: قال زعيم حزب "يشار" الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، إنه يحرز تقدما في الحوار مع الشركاء السياسيين، ويعمل على استكشاف جميع الخيارات المتاحة لتشكيل حكومة جديدة برئاسته، مؤكدا أن تشكيل حكومة مستقرة يمثل أولويته القصوى.

وأضاف آيزنكوت: "نتجه نحو تشكيل حكومة جيدة ومستقرة ومفيدة برئاستي، ولا يوجد بديل آخر".

وأكد عزمه على بذل كل جهد ممكن وإجراء محادثات مع جميع المسؤولين المنتخبين الذين يوافقون على المبادئ الأربعة التي طرحها، بهدف تشكيل حكومة مستقرة في أقرب وقت ممكن.

وشدد على أن عدم استنفاد جميع الخيارات لتحقيق هذا الهدف سيكون "خطأ فادحا".