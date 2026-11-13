"هآرتس": نتنياهو يسعى لتصعيد جديد مع إيران للبقاء في السلطة

رام الله – وطن للأنباء: حذرت صحيفة "هآرتس" من مخاطر سعي رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو إلى تجديد المواجهة العسكرية مع إيران، في ظل مخاوف لدى المعارضة والمؤسسة الأمنية من توظيف التصعيد العسكري لتعزيز بقائه في السلطة وعرقلة تشكيل الحكومة الجديدة.

وكشف تحليل للكاتب عاموس هرئيل أن زعيم حزب "يشار" المكلف بتشكيل الحكومة، غادي آيزنكوت، وجه رسالة إلى نتنياهو طالبه فيها بإظهار المسؤولية الوطنية وضبط النفس، محذرا من اتخاذ قرارات عسكرية خطيرة يمكن تأجيلها إلى حين أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.

وأكد آيزنكوت، في رسالته، أن استخدام قوات الأمن في غياب تهديد مباشر وفوري قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الديمقراطية، داعيا نتنياهو إلى عدم وضع قادة المؤسسة الأمنية في موقف دستوري حرج، أو التشكيك في طبيعة مهامهم وصلاحياتهم.

وفي المقابل، وصف مكتب نتنياهو رسالة آيزنكوت بأنها "خطوة غير مسؤولة" من شأنها بث الخوف والانقسام، مؤكدا أن القرارات الأمنية تتخذ وفق اعتبارات أمنية بحتة وبالتنسيق مع المؤسسة العسكرية.

وفي تحرك مواز لتعزيز الرقابة على قرارات نتنياهو الأمنية، طلب آيزنكوت من المدعية العامة غالي بهاراف ميارا إلزام رئيس الوزراء بتقديم إحاطات دفاعية منتظمة له، بصفته المكلف بتشكيل الائتلاف الحكومي، في ظل غياب زعيم حالي للمعارضة.

كما عيّنت "كتلة التغيير" رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان رئيسا للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، في خطوة لتعزيز الرقابة البرلمانية على القرارات الأمنية.

وأشارت "هآرتس" إلى أن ليبرمان يعتزم استدعاء رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) ديفيد زيني، ومفوض الشرطة داني ليفي، لاستجوابهما بشأن مزاعم تدخل مقربين من نتنياهو في تحقيقات تتعلق بتزوير الانتخابات في البلدات العربية، بهدف عرقلة المصادقة على النتائج، وسط محاولات من حزب "الليكود" لتأجيل الاجتماع.

وسلط التحليل الضوء على الخلافات السابقة بين المستوى السياسي والقيادة العسكرية، مشيرا إلى أن رسالة آيزنكوت تضمنت دعما لرئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، الذي عارض، إلى جانب جنرالات آخرين، محاولات نتنياهو إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشن هجوم مشترك على إيران قبيل الانتخابات.

وحذر زامير، بحسب الصحيفة، من أن استئناف الحرب قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات، في وقت تراجع فيه ترمب عن خيار الضربة العسكرية، مفضلا المسار الدبلوماسي بوساطة قطرية، بالتوازي مع تشديد الحصار الاقتصادي على إيران.

ورغم الموقف الأمريكي، ترى "هآرتس" أن نتنياهو لا يزال يسعى إلى دفع المواجهة مع طهران نحو تصعيد جديد، ما يضع "كتلة التغيير" أمام تحدي مراقبة قراراته العسكرية ومنع استخدام المؤسسة الأمنية لفرض وقائع سياسية خلال مرحلة تشكيل الحكومة.