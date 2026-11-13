محمود كلم يكتب لوطن: نزار بنات... رحلتَ، فمن يقول لي اليوم: «مشيها»؟

أجمل ما يتركه الإنسان بعد رحيله ليس المال ولا الممتلكات، بل ذلك الأثر الطيب الذي يظل حاضراً في ذاكرة الآخرين، وتلك التفاصيل الصغيرة التي لا ندرك قيمتها إلا حين تصبح جزءاً من الذكريات، وحين نكتشف أن أصحابها لم يعودوا بيننا.

بعض الناس لا يغادرون حياتنا دفعة واحدة؛ يبقون في أصواتهم التي نحفظها، وفي كلماتهم التي اعتدنا سماعها، وفي تفاصيل صغيرة كانت تمرّ عابرة في أيامنا، ثم تصبح بعد رحيلهم أثقل من أن يحتملها القلب.

رحم الله الشهيد نزار بنات، وجعل إحسانه وطيب أثره في ميزان حسناته.

ذات مساء اتصل بي نزار بنات. كان حديثنا يحمل تلك الألفة التي لا تحتاج إلى مقدمات، وتلك العفوية التي تجعل مكالمة هاتفية عابرة شيئاً جميلاً في يوم عادي.

وفي اليوم التالي، عاد نزار واتصل بي، وقال لي كعادته، بنبرة لا تخلو من الود:

«أبو حميد، من شوي حمّلت حلقة فيديو، شوفها وأعطيني رأيك».

كانت عبارة «أبو حميد» تحمل في صوت نزار شيئاً من القرب، وكأن بيننا مساحة من الود لا تحتاج إلى شرح. لم أكن أعلم يومها أن مثل هذه المكالمات البسيطة ستصبح يوماً ذكريات أفتش عنها في داخلي، وأن صوتاً اعتدت سماعه سيغدو أمنية لا سبيل إلى تحقيقها.

كان نزار بنات في أحاديثنا، يملك طريقته الخاصة في التعامل مع المواقف. وحين يريد أن يخفف من جدية الحديث، أو يختصر حكاية، كان يقول كلمته التي أصبحت جزءاً من ذاكرة علاقتنا: «مشيها».

كلمة صغيرة، عفوية، لكنها كانت تحمل شيئاً من روحه؛ شيئاً من خفة ظله، ومن قدرته على جعل اللحظة أقل ثقلاً، وترك مساحة للضحك في الحديث.

لم أكن أتوقف كثيراً عند تلك الكلمة حين كان يقولها. كانت مجرد كلمة اعتدناها، تمرّ بيننا كما تمرّ الكلمات في أحاديث الأصدقاء. لم أكن أعرف أنني سأعود إليها يوماً، لا لأضحك، بل لأبكي على صاحبها.

يا نزار، كم كانت الأشياء بسيطة حين كنت بيننا!

مكالمة هاتفية، حديث عابر، صوت يناديني «أبو حميد»، وكلمة تنهي الحكاية: «مشيها».

لم نكن نعرف أن الأيام التي كانت تبدو عادية هي أكثر الأيام التي سنشتاق إليها، وأن التفاصيل التي لا نمنحها اهتماماً كبيراً في حضور أصحابها تصبح، بعد غيابهم، أثمن ما نملك.

رحلتَ، وبقيت تلك التفاصيل الصغيرة معلّقة في ذاكرتي.

بقي صوتك، وبقيت ضحكتك، وبقيت كلمتك التي كنت تقولها ببساطة، وكأنك تمنحني بها فرصة لتجاوز كل شيء.

لكن كيف نمشيها اليوم يا نزار؟

كيف نمشي غيابك، وهو ليس غياباً عابراً؟ كيف نتجاوز حقيقة أن الهاتف لن يرنّ بصوتك مرة أخرى، وأنني لن أسمع منك «أبو حميد»، ولن أجد في نهاية حديثنا تلك الكلمة التي اعتدت أن تختم بها الحكايات؟

كيف أمشيها، وأنا أعرف أن كل ما أتمناه اليوم هو مكالمة واحدة منك؟

مكالمة لا أريد فيها رأياً، ولا حديثاً طويلاً، ولا موضوعاً بعينه. أريد فقط أن أسمع صوتك، أن أسمعك تناديني، أن أعرف أنك ما زلت هناك، وأن الحياة لم تنتزع منا تلك التفاصيل التي كنا نظنها ستبقى إلى الأبد.

رحمك الله يا نزار.

ما أقسى الموت حين يأخذ منا إنساناً، ثم يتركنا نكتشف بعد رحيله أن أشياء كثيرة كانت مرتبطة به، وأن كلمات بسيطة كان يقولها أصبحت اليوم أثقل ما تحمله ذاكرتنا.

لم تعد هناك مكالمة جديدة، ولا حديث عابر، ولا فرصة لأسمع منك تلك الكلمة التي كانت تمرّ خفيفة على القلب.

ولم تعد هناك فرصة لأن أقول لك إنني اشتقت إليك، وإن غيابك أكبر من أن يُختصر بكلمات، وإنني، كلما تذكرتك، أجد نفسي أبحث عن صوتك في ذاكرة الأيام.

نم قرير العين يا صديقي.

بعض الكلمات لا تموت بموت أصحابها، وبعض الضحكات تظل حاضرة في الذاكرة، وبعض الأصدقاء يتركون في القلب فراغاً لا يملؤه أحد.

وما أصعب أن تبقى كلمة اعتدنا سماعها من صديق، ثم نكتشف بعد رحيله أننا لن نسمعها منه مرة أخرى.

نزار بنات... رحلتَ، وبقيتَ في ذاكرتي.

رحلتَ، وبقيت كلمتك.

رحلتَ، وبقي السؤال الذي لا أجد له جواباً:

فمن يمشيها لي اليوم، بعد أن رحلت؟

سنلتقي يوماً ما...