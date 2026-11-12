20 ألف دولار خصومات حصريا لزوار جناح النبالي والفارس خلال معرض فلسطين العقاري والإنشائي 2026

وطن للأنباء: أعلنت شركة النبالي والفارس العقارية عن إطلاق خصومات استثنائية تصل إلى 20,000 دولار أمريكي على مجموعة مختارة من مشاريعها السكنية المميزة في رام الله والبيرة، وذلك حصرياً لزوار جناح الشركة خلال معرض فلسطين العقاري والإنشائي 2026، المقام في إكسبو رام الله خلال الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر الجاري.

وتشمل هذه الخصومات ثلاثة من مشاريع الشركة الاستثنائية، وهي مشروع الرابية في منطقة البالوع بالقرب من شركة جوال، ومشروع الجليل في منطقة سطح مرحبا بمدينة البيرة، ومشروع عمورية في البيرة بالقرب من المدرسة الإنجليزية، والتي تتميز بمواقعها الاستراتيجية وتصاميمها المعمارية العصرية، لتوفر خيارات سكنية واستثمارية تلبي مختلف الاحتياجات والتطلعات.

وأكدت الشركة أن الاستفادة من هذه الخصومات متاحة حصرياً للأشخاص الذين يزورون جناح النبالي والفارس العقارية داخل المعرض، حيث يمكن للزوار الاطلاع على تفاصيل المشاريع والوحدات المتاحة، والحصول على العروض والأسعار الاستثنائية التي تقدمها الشركة خلال أيام المعرض فقط.