مصطفى يلتقي عددا من قادة ومسؤولي العالم ويبحث معهم تطورات القضية الفلسطينية

وطن للأنباء: عقد رئيس الوزراء محمد مصطفى، اليوم الخميس، سلسلة لقاءات ثنائية منفصلة مع عدد من قادة ومسؤولي العالم، وذلك على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين المعني بتغير المناخ (COP31)، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، بحضور مندوب دولة فلسطين والمراقب الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، وسفير فلسطين لدى تركيا نصري أبو جيش.

وشملت اللقاءات، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف، والوزير الأول الجزائري سيفي غريب، ورئيس جمهورية المالديف محمد معز، ووزير الخارجية البريطاني إد ميليباند.

وأطلع رئيس الوزراء القادة والمسؤولين على آخر مستجدات الأوضاع في فلسطين، وبحث معهم تكثيف الجهود الدولية والحاجة لتحركات فعالة لتوفير الحماية لشعبنا، في ظل استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة، واحتلال أكثر من 70% من مساحة القطاع، ومواصلة منع إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، الأمر الذي يفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها أبناء شعبنا.

كما وضعهم في صورة الأوضاع في الضفة الغربية، واستمرار اعتداءات المستعمرين وجيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم بشكل يومي، وتصاعد عمليات الاستيلاء على الأراضي والتوسع الاستعماري، والاقتحامات العسكرية المتواصلة للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية.

وتناول رئيس الوزراء الإجراءات الإسرائيلية المفروضة من خلال الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية والإغلاقات، ومنع العمال الفلسطينيين من الوصول إلى أماكن عملهم، إلى جانب استمرار احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية (أموال المقاصة)، وما تسببه هذه الإجراءات من تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية، وإضعاف قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها كاملة وتقديم الخدمات للمواطنين.

كما أشار إلى إجراءات الاحتلال بفرض وقائع جديدة على الأرض من خلال التوسع الاستعماري والاستيلاء على الأراضي والتهجير القسري، بما يستهدف الوجود الفلسطيني ويقوض فرص تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.