استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين في استهدافات للاحتلال بقطاع غزة

وطن للأنباء: استشهد ثلاثة مواطنين، وأصيب آخرون، اليوم الخميس، جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مركبات مدنية وتجمعات للمواطنين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما يرفع عدد الشهداء منذ الصبح إلى 11 شهيدا.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد الشاب حسام علي صالحة، وإصابة عدد من المواطنين، جراء استهداف طائرات الاحتلال مركبة قرب بوابة مستشفى الشفاء، غرب مدينة غزة.

وأضافت أن الشاب نشأت فؤاد عواد (26 عاما) استُشهد، وأصيب آخرون، جراء استهداف طائرة مسيرة للاحتلال مركبة مدنية في شارع البركة، جنوب مدينة دير البلح، وسط القطاع.

وفي شمال القطاع، استُشهد مواطن وأصيب آخرون، جراء استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين في محيط مقبرة جباليا النزلة.