د. محمود الفروخ يكتب لوطن: "غادي أيزنكوت" الفلسطيني !!!

الى حد كبير يشبه رئيس الوزراء الاسرائيلي المكلف غادي أيزنكوت بعض قادة فصائل العمل الوطني والاسلامي في فلسطين بلا استثناء طبعا بالشكل وليس بالمضمون ، حيث يوحي رأسه الكبير المربع و" لغاليغه" المنتفخة و"كرشه" المدلى بأنه ربما هجر منذ زمن بعيد أكلة "الكسكسي المغربية" وأستبدلها بالمقلوبة الفلسطينية ، وذلك بعدما علمت زوجته حنا اليهودية بأن الطريق الى قلب الرجل العربي لا تمر الا عبر معدته وكرشه فتعلمت سراً مقادير طبخة المقلوبة الفلسطينية المعقدة من اِمرأةَ عربية من حيفا أو الناصرة أو السبع أو أم الفحم ، لا يهم ان كانت المقلوبة بالزهرة أو البطاطا أو الباذنجان ولكن الأهم أن غادي أبو "جاي" تعود في كل يوم سبت بعد صلاة الظهر في كنيس "اسحاق الفاسي" في حارة هرتسيليا أن تكون المقلوبة الفلسطينية بانتظاره .

غادي الرجل الهادئ والمتواضع الذي يوزع الابتسامات يمينا شمالا صاحب الانجازات العسكرية الكبيرة في بناء الجيش الاسرائيلي ، وصاحب عقيدة الضاحية ، والذي وحد المعارضة في مواجهة آخر ملوك اسرائيل بنيامين نتنياهو ، لم أسمع يوما ما في خطاباته أنه يحمل اسرائيل "جميلة" أن اِبنه واِبن أخيه واٌخته قد قتلوا من أجل الدفاع عن دولة اسرائيل ، لم أر له صفحة على وسائل التواصل الاجتماعي تحت مسمى "محبي القائد الكبير والمناضل غادي أيزنكوت أبو جاي " ، لم أسمع أنه وحزبه طالبوا بتأجيل انتخابات الكنيست خوفا من سقوطهم المدوي فيها كما فعلت الفصائل الفلسطينية وقادتها ذلك ، لم يصبح جنرالا عسكريا ولا رئيس أركان ولا زعيم حزب سياسي الا بالتدرج دون واسطة أو محسوبية أو مرسوم ، لم ينشر يوما صورة له على حسابه بمنصة "اكس" وهو يجد ثمار الزيتون ببدلته العسكرية في مستوطنة ( بيت ايل) ، ولم يأكل خبز الطابون من مسنة أعياها الدهر كدعاية انتخابية ، ولم يرقص على أنغام اغنية هز الكتف بحنيه، ولم ولم ولم ...الخ .

بالمناسبة استطاعت ونجحت المقلوبة الفلسطينية في توحيد الكل الفلسطيني على مائدة واحدة يوم الجمعة بمحبة واحترام ، بينما فشلت ولم تستطع فصائلنا الوطنية والاسلامية بكافة ألوانها تحقيق ذلك وانهاء الانقسام وتوحيد الشعب الفلسطيني على مدار أكثر من عشرين عاما لأن قادتها فضلوا الكافيار والجمبري واللوقس والدنيس والبوري والسلطان ابراهيم و السلطعون على المقلوبة .

سحقا لهذه الفصائل التي أصبح قادتها مخاتير مدى الحياة لعشائر سياسية فلسطينية منقسمة ومتناحرة على سيادة غير موجودة أصلا على قدس مهودة ، وغزة منكوبة ، وضفة غربيه منهوبة ، وعلى امتيازات ومحاصصات بعيدة كل البعد عن مصالح الوطن وهموم المواطن الذي بات يكفر بجميع هذه الفصائل المحنطة في هياكلها وشخوصها بعدما فقدت كل مقومات وجودها على أرض الواقع