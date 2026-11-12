الاحتلال يحاصر منزلًا ويحتجز عائلة في قفين شمال طولكرم

وطن للأنباء: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بلدة قفين شمال طولكرم، وحاصرت منزل عائلة المواطن أشرف رياض عمار، واحتجزت أفرادها داخله، في محاولة للضغط على نجله لتسليم نفسه.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت منزل عمار، وأحكمت محاصرته بالآليات العسكرية، مطالبة نجله بتسليم نفسه، فيما أقدمت على تحطيم مركبته، بالتزامن مع اقتحام منزل آخر في محيط المنطقة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال نفذت عمليات تمشيط وتفتيش واسعة في أحياء البلدة، وسط انتشار مكثف لآلياتها العسكرية، مشيرة إلى أن الاقتحام لا يزال متواصلاً، دون الإبلاغ عن اعتقالات حتى إعداد الخبر.