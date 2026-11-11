آيزنكوت يحذّر نتنياهو من خطوات عسكرية في الفترة الانتقالية

وطن للأنباء: وجّه زعيم معسكر التغيير الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، تحذيراً شديد اللهجة لرئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو، وذلك من مغبة اتخاذ قرارات عسكرية كبيرة خلال الفترة الانتقالية.

وجاء في كتاب قدّمه آيزنكوت لنتنياهو اليوم الأربعاء، أن القيام بخطوات عسكرية غير مدروسة في هذه الفترة ستكون لها تداعيات تدميرية على "الديمقراطية الإسرائيلي"، في ظل فترة فقد فيها نتنياهو أغلبيته البرلمانية ولم يعد يمتلك سوى 46 عضو كنيست.

وقال آيزنكوت، إن اتخاذ هكذا قرارات من شأنه وضع قادة الأجهزة الأمنية في منزلق خطر.

وأضاف "تسخير الطاقات الأمنية والعسكرية دون تهديد مباشرر وفوري على الأمن الإسرائيلي ولا يحتمل التأجيل، يحمل في طيّاته تداعيات تدميرية على الديمقراطية والجمهور الإسرائيلي".