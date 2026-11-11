سابقة.. فرنسا تمنع رئيس مجلس استيطاني في الضفة من دخول أراضيها

كان له دور في إقامة 35 تجمعاً استيطانياً في الضفة الغربية

وطن للأنباء: منعت السلطات الفرنسية رئيس مجلس مستوطنات "السامرة" في الضفة الغربية المحتلة، يوسي داغان، من دخول أراضيها، خلال زيارته إلى باريس الأسبوع الماضي، في خطوة وُصفت بأنها سابقة من نوعها بحق رئيس مجلس استيطاني إقليمي.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، فإن داغان مُنع من دخول فرنسا لدى وصوله إلى أحد مطارات باريس، حيث أخضعته سلطات الهجرة للاستجواب، قبل إبلاغه بقرار منعه من الدخول.

ووفقاً للتقرير، عرض مسؤول فرنسي وثائق تتعلق بدور داغان في إقامة 35 تجمعاً استيطانياً في الضفة الغربية، إلى جانب جهوده الرامية إلى الترويج للعودة إلى مستوطنة "غوش قطيف" في قطاع غزة.

وعقب منعه من دخول فرنسا، توجه داغان إلى العاصمة التشيكية براغ، حيث عقد لقاءات مع مسؤولين تشيكيين.

ولم تصدر السلطات الفرنسية، حتى الآن، توضيحاً رسمياً بشأن أسباب القرار، فيما اعتبر التقرير أن هذه الخطوة تمثل سابقة معروفة بحق رئيس مجلس إقليمي استيطاني في الضفة الغربية.

ويأتي القرار في سياق إجراءات فرنسية سابقة استهدفت مستوطنين ومسؤولين إسرائيليين على خلفية الاستيطان والاعتداءات بحق الفلسطينيين، إذ فرضت باريس عام 2024 قيوداً على دخول مستوطنين إسرائيليين، كما أعلنت في حزيران/يونيو 2026 إجراءات مماثلة بحق شخصيات مرتبطة بحركة الاستيطان.