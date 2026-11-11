قوات الاحتلال تخطر بإغلاق بئر مياه في جنين

وطن للأنباء: أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بإغلاق بئر مياه شرق مدينة جنين.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة جنين طارق إغبارية، إن قوت الاحتلال اقتحمت منطقة الشارع الالتفافي شرق المدينة، وأخطرت المواطن علاء أبو زهو من مدينة جنين بإغلاق بئر المياه الخاصة به، وأمهلته 14 يوما لتقديم اعتراض واستئناف على القرار.

وأضاف أن الإخطار يأتي في سياق إجراءات الاحتلال المتواصلة التي تستهدف الأراضي ومصادر المياه في المحافظة، وتضيّق على المواطنين وسبل عيشهم.