معسكر آيزنكوت يسيطر على اللجنة المنظمة للكنيست

وطن للأنباء: أقرّت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء، تشكيل اللجنة المنظمة لعمل الكنيست الـ26، وفق اقتراح تقدم به حزب "يشار" برئاسة غادي آيزنكوت، بأغلبية 63 صوتاً مقابل معارضة 50 نائباً، في خطوة تعزز نفوذ المعسكر المناوئ لبنيامين نتنياهو داخل البرلمان.

وتضم اللجنة 22 عضواً، برئاسة روعي فولكمان من حزب "يشار"، فيما أُقرّ تعيين رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، رئيساً للجنة الخارجية والأمن المؤقتة، وأفيسار بن حورين رئيسة للجنة المالية المؤقتة.

وجاء توزيع المقاعد متقارباً بين معسكري نتنياهو وآيزنكوت، بواقع تسعة مقاعد لكل منهما، فيما حصلت القائمتان العربيتان على أربعة مقاعد، ما يمنحهما دوراً مؤثراً في موازين القوى داخل اللجنة.

وتتولى اللجنة المنظمة إعداد تشكيل اللجان البرلمانية الدائمة وتنظيم العمل البرلماني، إلى حين استكمال تشكيلها، كما تتمتع بصلاحية تشكيل لجنتي المالية والخارجية والأمن بصورة مؤقتة.

ويأتي ذلك في إطار تحركات معسكر آيزنكوت لتعزيز نفوذه داخل الكنيست، بالتوازي مع مساعيه لتشكيل حكومة بديلة لنتنياهو، وتفاهماته مع قادة الأحزاب المناوئة له بشأن توزيع المناصب البرلمانية.