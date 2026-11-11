الاحتلال يعتقل مواطنا ونجله ويحتجز طفلين في الخليل

وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطنا ونجله، من بلدة دورا جنوب غرب الخليل، واحتجزت طفلين على مدخل بيت أمر شمالا.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن هاشم عبد الرجوب ونجله ثابت، أثناء تواجدهما في منطقة حمصة شمال غرب دورا.

يُذكر أن الأهالي وأصحاب الأراضي في تلك المنطقة يخوضون صراعا يوميا مع المستعمرين، الذين يهاجمون أراضي المواطنين وممتلكاتهم، ويحاولون الاستيلاء عليها وإقامة مستعمرة هناك.

وفي بيت أمر شمالا، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة، واحتجزت طفلين على مدخل البلدة، لم تُعرف هويتهما بعد.