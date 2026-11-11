فريدمان: حان الوقت لتتخلص إسرائيل من "ترمبها"

وطن للأنباء: "أمريكا التي عرفتموها لم تعد موجودة"، بهذه العبارة المكثفة يختصر الكاتب الأمريكي توماس فريدمان رسالته إلى الإسرائيليين، محذرا من أن استمرار بنيامين نتنياهو في الحكم لم يعد يهدد استقرار إسرائيل الداخلي فحسب، بل يضع علاقتها الإستراتيجية بالولايات المتحدة أمام منعطف بالغ الخطورة.

وفي مقال رأي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، بعنوان "حان الوقت لكي يطيح الإسرائيليون بنسختهم من ترمب"، دعا فريدمان قوى المعارضة الإسرائيلية إلى تجاوز خلافاتها وتشكيل حكومة جديدة تنهي عهد نتنياهو، وتعيد ترميم صورة إسرائيل لدى الرأي العام الأمريكي.

وينطلق فريدمان من قراءة لنتائج الانتخابات الأمريكية الأخيرة، التي يقدمها باعتبارها رفضا شعبيا لنهج دونالد ترمب السياسي، بما انطوى عليه -وفق توصيفه- من فساد واستغلال للسلطة وإضعاف للمؤسسات وتغليب الولاء الشخصي على الكفاءة، وتعيين "المتملقين" في أهم المناصب الوزارية.

ومن هذه المقارنة يستخلص أن نتنياهو يمثل، في الحالة الإسرائيلية، نموذجا مشابها، مخاطبا الإسرائيليين بالقول: "لقد أطَحنا بنسختنا نحن من بنيامين نتنياهو. والآن حان الوقت لكي تطيحوا أنتم بنسختكم".

لكن جوهر تحذير فريدمان يتجاوز المقارنة الشخصية بين الزعيمين إلى التداعيات الإستراتيجية للتحالف الوثيق بين نتنياهو وترمب. فالكاتب يرى أن ارتباط إسرائيل بالرئيس الأمريكي أضر بصورتها لدى قطاعات متزايدة من الأمريكيين، ولا سيما الديمقراطيين والشباب الجمهوريين.

ويستشهد بإعلان ترمب عزمه إنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، البالغة 3.8 مليارات دولار سنويا، بحلول نهاية العام، معتبرا أن ذلك كشف استعداد الرئيس الأمريكي للتخلي عن حليفه عندما تصبح العلاقة معه عبئا انتخابيا.

وفي هذا السياق، ينقل فريدمان عن جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي قوله إن دعم إسرائيل كان أحد 4 أسباب لخسارة الجمهوريين، ليستخلص أن الرهان على الولاء السياسي لترمب لا يوفر ضمانة لمستقبل الدعم الأمريكي.

ويذهب فانس أبعد من ذلك حين يكتب: "بيبي وضع إسرائيل على مسار يقود إلى خسارة الولايات المتحدة الأمريكية بوصفها حليفا لها"، في إشارة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته.

ويحمّل الكاتب حكومة نتنياهو مسؤولية اتساع الفجوة بين إسرائيل وقطاعات من المجتمع الأمريكي، بسبب الجمع بين المطالبة بالدعم العسكري لمواجهة تهديدات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله اللبناني وإيران، واستخدام الأسلحة ذاتها في العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

كما ينتقد توظيف جانب من المساعدات الأمريكية، منذ عام 1967، في دعم المشروع الاستيطاني، معتبرا أن ذلك يتناقض مع المبررات التي تُقدم لتسويغ الدعم الأمريكي.

ويستند في تحذيره إلى استطلاعات رأي يقول إنها تظهر تحولا في اتجاهات الأمريكيين؛ إذ يشير إلى أن ثلثي الديمقراطيين، وفق استطلاع لمؤسسة غالوب في فبراير/شباط، باتوا أكثر تعاطفا مع الفلسطينيين، في حين أظهر استطلاع لمركز بيو للأبحاث في مارس/آذار أن 57% من الجمهوريين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و49 عاما يحملون نظرة سلبية تجاه إسرائيل.

أما وصفته السياسية للخروج من الأزمة، فتتمثل في الالتفاف حول الجنرال المتقاعد غادي آيزنكوت، وتشكيل ائتلاف يضم أحزاب الوسط واليسار واليمين المعتدل، إلى جانب "القائمة العربية الموحدة" (راعم) التي يتزعمها منصور عباس، حتى لو اقتضى الأمر تشكيل حكومة أقلية تستند إلى شبكة أمان برلمانية من نواب عرب.

ويجعل فريدمان من مشاركة المواطنين العرب في الحكم محورا أساسيا في حجته، مستشهدا بنسبة حضورهم في القطاع الصحي الإسرائيلي، ومؤكدا أن أطباء وممرضين وصيادلة عربا أسهموا في إنقاذ حياة جنود إسرائيليين جرحى، رغم ما تعرض له أقارب لهم في غزة.

ويريد من هذه المقارنة تفكيك خطاب الولاء المشروط، وإظهار التناقض بين الاعتماد على المواطنين العرب في إنقاذ الأرواح واستبعادهم سياسيا عند تقرير مستقبل الدولة.

وتكمن أهمية المقال في أنه لا يقدم مجرد دعوة إلى تغيير الحكومة، بل يحذر من أن إسرائيل تخسر تدريجيا رصيدها السياسي والأخلاقي لدى حليفها الأهم، نتيجة سياسات نتنياهو وتحويل العلاقة مع واشنطن إلى امتداد للاستقطاب الحزبي الأمريكي.

ومع ذلك، فإن طرح فريدمان ينطوي على قدر من المبالغة السياسية؛ فهو يقدم نتائج الانتخابات الأمريكية وكأنها تفويض واضح بإعادة صياغة العلاقة مع إسرائيل، ويطرح الائتلاف العربي اليهودي باعتباره مدخلا ضروريا للإنقاذ، من دون التوقف بما يكفي عند تعقيدات تشكيله واستدامته، أو عند التباينات داخل المجتمعين الإسرائيلي والأمريكي.

لكن رسالته الأساسية تظل واضحة وهي أنه لم يعد بإمكان إسرائيل التعامل مع الدعم الأمريكي باعتباره أمرا مضمونا، ولا التحالف مع رئيس أمريكي بعينه بديلا عن الحفاظ على علاقة عابرة للأحزاب والمجتمعات.

ويختتم فريدمان مقاله باستدعاء تحذير الرئيس الأمريكي الـ16 أبراهام لينكولن من أن الأمم قد تدمر نفسها بنفسها، معربا عن أمله في أن يختار الإسرائيليون، مثل الأمريكيين الذين يتحدث عنهم، استعادة "أفضل ما في نفوسهم" عوضا عن الانزلاق إلى التدمير الذاتي.

المصدر: "نيويورك تايمز"