5 شهداء ومصابون بنيران الاحتلال في مناطق متفرقة بغزة

وطن للأنباء: استشهد 5 مواطنين وأصيب عدد آخر، اليوم الأربعاء، بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وسط تواصل الخروقات لوقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد المواطن أيمن عطالله أبو سعيد، جراء إصابته برصاص الاحتلال شرق مخيم البريج وسط القطاع.

وأوضحت أن الشاب محمد نبيل عبد اللطيف مقبل (30عامًا)، استشهد متأثرًا بجراحه جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة بشارع الجلاء في مدينة غزة.

وأشارت إلى استشهاد الشقيقين محمود وجميل العبسي، بغارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين في محيط مفترق العيون مع الجلاء غربي مدينة غزة.

ولفتت إلى استشهاد المواطن هاني الخضري جراء قصف من مسيرة إسرائيلية في حي النصر غربي مدينة غزة.

وأعلنت المصادر الطبية في وقت سابق اليوم، أن حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 74,653، فيما بلغ إجمالي الإصابات 176,007، مضيفة أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، بلغت 1,622، فيما بلغ عدد الإصابات 5,878، إضافة إلى انتشال جثامين 850 شهيدًا.