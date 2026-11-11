البنك الإسلامي الفلسطيني يدعم المؤتمر الفلسطيني الدولي الحادي عشر لطب الأسنان

وطن للأنباء: انطلقت فعاليات المؤتمر الفلسطيني الدولي الحادي عشر لطب الأسنان في مدينة رام الله والتي تستمر على مدار 3 أيام بتنظيم من نقابة أطباء الأسنان، بدعم ورعاية البنك الإسلامي الفلسطيني.

وجرى افتتاح المؤتمر بمشاركة نقيب أطباء الأسنان د. صلاح الدين بشارات وعدد من ممثلي المؤسسات الرسمية ورؤساء النقابات والجهات الشريكة للنقابة، فيما حضر من جانب البنك كل من مساعد المدير العام للفروع زايد شقير ومدير منطقة الوسط سلامة زبيدات وعدد من مدراء الفروع والدوائر.

ويتضمن المؤتمر عدداً من الجلسات العلمية التي يقدمها أطباء ومختصون في المجالات التي تخص طب الأسنان وأبرز الدراسات العلمية والتطورات في هذا الجانب.

وتعقيباَ على هذه الرعاية قال مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي إنها تأتي انطلاقاً من التزام البنك بدعم القطاع الصحي بمختلف أشكاله، ولا سيما الفعاليات العلمية التي تسهم في تطوير الخدمات الصحية، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويدفع نحو تحقيق تطور صحي شامل، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن البنك يقدم باقة مميزة من الخدمات المصرفية لأطباء الأسنان تناسب احتياجاتهم المختلفة.

وأضاف السعدي: "ما يتضمنه المؤتمر من جلسات علمية يشارك فيها باحثون ومختصون من شأنه الإسهام في الارتقاء بواقع قطاع طب الأسنان في فلسطين، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة فيه، وهو ما ينسجم مع توجهات البنك وتوجيهات مجلس الإدارة بدعم القطاعات الحيوية لا سيما القطاعين الصحي والتعليمي، ونعتز بشكل كبير بشراكتنا المستمرة مع نقابة أطباء الأسنان".

وأكد د. السعدي على أن البنك يحرص على أن يكون شريكاً في الفعاليات والمؤتمرات العلمية انطلاقاً من الالتزام بهذا الدور ضمن برنامجه للمسؤولية المجتمعية المستدامة، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود من قبل كافة القطاعات للنهوض بالواقع الفلسطيني وتحقيق التنمية المستدامة.

وتؤكد سياسة المسؤولية المجتمعية المستدامة للبنك الإسلامي الفلسطيني على ضرورة مساهمته الفاعلة في خدمة المجتمع وذلك من خلال بناء شراكات مميزة تسهم في تعزيز عملية التنمية والبناء.

