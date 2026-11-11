احياء ذكرى استشهاد ياسر عرفات في رام الله .. الشيخ يؤكد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية عام 2027

رام الله – وطن للأنباء: أحيت مؤسسة ياسر عرفات، ظهر اليوم الأربعاء، الذكرى السنوية الـ22 لاستشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات، بمهرجان مركزي أمام ضريحه في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، بمشاركة رسمية وشعبية واسعة، فيما جدد نائب الرئيس حسين الشيخ العهد بالحفاظ على الراية الوطنية ومواصلة النضال من أجل الحرية والاستقلال، مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستُجرى عام 2027.

وقال الشيخ، في كلمة ألقاها نيابة عن الرئيس محمود عباس، إن القيادة الفلسطينية تجدد العهد للرئيس الراحل بالحفاظ على الراية الوطنية وتسليمها للأجيال القادمة، معربا عن الأمل في نقل جثمانه من ضريحه الحالي إلى القدس، عاصمة الدولة الفلسطينية، ليوارى الثرى فيها.

وأكد مواصلة السير على نهج عرفات والتمسك بمبادئه ومواقفه الوطنية، والعمل من أجل تحقيق الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية، مشددا على أن الوحدة الوطنية تشكل الأداة الأساسية لمواجهة المؤامرات التي تستهدف القضية والوجود الفلسطيني.

وجدد الشيخ التأكيد على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عام 2027، معربا عن الأمل في تهيئة الظروف اللازمة لذلك، رغم القيود والإجراءات التي يفرضها الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، مشددا على التمسك بالديمقراطية والتعددية السياسية وتداول السلطة سلميا وحرية التعبير.

وفي الشأن الوطني، أعلن الشيخ أن حركة "فتح" واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اتخذتا قرارا يمهد لإطلاق حوار وطني، مشيرا إلى وقف الإجراءات المتعلقة بتشكيل المجلس الوطني الفلسطيني الجديد، لإفساح المجال أمام التوافق على إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير.

ودعا جميع القوى والفصائل إلى الانضواء تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والبيت الجامع له، مؤكدا مواصلة مسار الإصلاح الوطني على المستويات الإدارية والأمنية والمالية والقضائية، انطلاقا من الإرادة والمصالح الوطنية الفلسطينية.

ووجه الشيخ التحية إلى أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيدا بصمودهم في مواجهة حرب الإبادة الجماعية والحصار والتجويع، كما حيا الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس ومخيمات اللجوء والشتات، مستنكرا استهداف الاحتلال الإنسان والأرض والشجر، بما فيها أشجار الزيتون.

وطالب المؤسسات الدولية والإنسانية والقانونية بالتدخل لوقف الإجراءات والجرائم المرتكبة بحق الأسرى، كما أشاد بالتضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، معتبرا أن اعتراف 160 دولة بدولة فلسطين وحق شعبها في تقرير المصير يمثل انتصارا لنضاله وتضحياته.

ووجه الشيخ رسالة إلى الشعب الإسرائيلي، قائلا: "كفى لاحتلالكم، لن نتعايش مع الاحتلال والاستيطان والحواجز وإرهاب المستوطنين والإبادة الجماعية التي تمارس ضد شعبنا في غزة وتهويد القدس"، داعيا إلى سلام يقوم على إنهاء الاحتلال وتطبيق الشرعية الدولية والقانون الدولي، مؤكدا أنه "لا سلام ولا أمن ولا استقرار ولا ازدهار دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات أحمد صبح، إن إحياء الذكرى لا يقتصر على استذكار شخص الرئيس الراحل، وإنما يمثل استحضارا لمسيرته وثورته وفكره ونضاله، وما جسده من مبادئ وقيم وطنية يحتاج إليها الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الراهنة.

وأضاف أن شعار إحياء الذكرى هذا العام، "وما النصر إلا صبر ساعة"، يعكس إيمان عرفات بأن الصمود والثبات يقودان إلى تحقيق الحقوق الوطنية وتجسيد استقلال الدولة الفلسطينية على أرضها المحتلة، مستذكرا قوله إن "أشد لحظات الليل حلكة هي التي تسبق بزوغ الفجر، وإن الفجر والنصر آتيان".

وأكد صبح أهمية دور الأجيال الشابة في مواصلة حمل الراية والحفاظ على المسيرة الوطنية، مشيرا إلى أن إحياء الذكرى بمشاركة جماهيرية واسعة يعكس المكانة التي يحتلها عرفات في وجدان الشعب الفلسطيني والتمسك بالحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف.

بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، إن إحياء الذكرى في مختلف أماكن وجود الشعب الفلسطيني يشكل محطة لتجديد العهد والوفاء لقائد الثورة الفلسطينية، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني أكثر تصميما على مواصلة نضاله من أجل الحرية والاستقلال.

وأشار إلى أن عرفات ورفاقه نجحوا في ترسيخ القضية الفلسطينية قضية وطنية، بعد محاولات اختزالها في إطارها الإنساني والإغاثي، كما جسدوا أهمية الوحدة الوطنية والقرار الوطني الفلسطيني المستقل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في مسيرة الثورة الفلسطينية.

وشدد أبو يوسف على أهمية الحوار الوطني وانضواء جميع القوى والفصائل تحت مظلة منظمة التحرير، مؤكدا استمرار القيادة الفلسطينية في التمسك بالثوابت الوطنية والحقوق الفلسطينية، ومواصلة العمل من أجل حرية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.

وكانت مسيرة جماهيرية حاشدة قد انطلقت في شوارع مدينة رام الله، بدعوة من حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، إحياء للذكرى، بمشاركة جماهيرية ومسؤولين وممثلين عن القوى والفصائل الوطنية، قبل أن تتوجه إلى ضريح الرئيس الراحل في مقر الرئاسة.

ورفع المشاركون صور الشهيد ياسر عرفات، ورددوا هتافات تستحضر مسيرته النضالية ومواقفه في الدفاع عن الحقوق الوطنية، وفي مقدمتها الحرية وتقرير المصير والاستقلال وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة عاصمتها القدس.

وتتواصل الفعاليات والمسيرات والمهرجانات في مختلف محافظات الوطن، بما فيها محافظات قطاع غزة، بالتزامن مع المهرجان المركزي في رام الله، إحياء للذكرى السنوية الـ22 لاستشهاد الرئيس الراحل.