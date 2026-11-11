آيزنكوت يلغي مفاوضات مع "الليكود".. بعد خطاب نتنياهو في الكنيست

وطن للأنباء: أعلن رئيس حزب يشار والمكلف بتشكيل حكومة الاحتلال عادي أيزنكوت، أنه أصدر تعليمات بإلغاء اجتماع المفاوضات الذي كان مقرراً عقده الأربعاء مع ممثلي حزب الليكود، على خلفية خطاب نتنياهو خلال مراسم أداء أعضاء الكنيست الـ26 اليمين الدستورية.

وذكر الحزب في بيان، أن قرار الإلغاء جاء بسبب "خطاب التفرقة الذي ألقاه نتنياهو، معتبراً أنه أساء إلى مراسم افتتاح الكنيست، ومتهماً إياه بتفضيل بقائه السياسي على وحدة المجتمع الإسرائيلي.

وجاء قرار أيزنكوت بعد ساعات من دعوة نتنياهو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتحذيره من إقامة حكومة ضيقة تستند إلى دعم الأحزاب العربية.

وسبق أن دعا حزب "يشار" جميع الأحزاب للاجتماع والتفاوض على أساس أربعة مبادئ طرحها لتشكيل الحكومة، قبل أن يقرر إلغاء اللقاء مع الليكود.

وفي كلمة ألقاها خلال مراسم الكنيست، حذر نتنياهو من التعاون مع الأحزاب العربية، واصفاً إياها بـ"داعمة للإرهاب" وتسعى لتدمير الدولة اليهودية، زاعماً أن "كتلته الإيمانية" هي الوحيدة القادرة على "الحفاظ على مقدسات إسرائيل".