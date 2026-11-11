معلومات استخبارية عن مخطط إيراني لاغتياله.. وزير الخزانة الأميركي ينتقل للاقامة إلى قاعدة عسكرية

وطن للأنباء: انتقل وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت من منزله في منطقة واشنطن إلى قاعدة عسكرية، عقب تلقي مسؤولين أميركيين معلومات استخبارية تفيد بإعداد إيران مخططا لاغتياله، وفق ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة.

وذكرت الصحيفة أن مسؤولين أميركيين خلصوا خلال الأسابيع الأخيرة إلى أن التهديدات الإيرانية باستهداف مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين دخلت مرحلة أكثر تقدما، استنادا إلى معلومات استخبارية تتعلق بتهديدات محددة لبيسنت.

ويأتي ذلك في ظل تولي بيسنت قيادة حملة ضغط اقتصادي تستهدف عزل إيران ماليا، عبر تشديد العقوبات وفرض قيود على مسارات التجارة، وهو ما جعله، بحسب التقرير، ضمن المسؤولين الأميركيين الذين تسعى طهران إلى استهدافهم.

ورغم جدية التهديدات، أشار مسؤولون أميركيون إلى أن قدرة إيران على تنفيذ هجمات واسعة النطاق داخل الولايات المتحدة أو في مناطق أخرى لا تزال محدودة، لكنها أظهرت اهتماما باستهداف شخصيات محددة، مستشهدين بمخطط اغتيال مأجور استهدف الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية عام 2024.

من جهته، قال متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية إن بيسنت "لن تردعه تهديدات النظام الإيراني"، مؤكدا استمرار التزامه بتنفيذ حملة الضغط الاقتصادي على طهران.

ويعد بيسنت أحدث مسؤول رفيع في إدارة ترامب ينتقل من منزله إلى قاعدة عسكرية أو مقر إقامة محمي، إذ سبق أن اتخذ ستة مسؤولين على الأقل، العام الماضي، إجراءات مماثلة، بينهم ستيفن ميلر وبام بوندي.

ولم تكشف الإدارة الأميركية عن طبيعة ومستوى التهديدات التي تستهدف كبار مسؤوليها، كما لا تقتصر هذه التهديدات على إيران. وكانت واشنطن قد وضعت موظفيها في حالة تأهب قصوى في أنحاء الشرق الأوسط الشهر الماضي، وخفضت أعداد العاملين في سفاراتها وقنصلياتها، عقب معلومات استخبارية عن استعدادات إيرانية لاستهداف أميركيين.

كما نقل الجيش الأميركي قاذفات من قاعدة في المملكة المتحدة، في إجراء أمني مرتبط بمخاوف من تهديدات وهجمات محتملة.

وتستهدف حملة الضغط الاقتصادي التي يقودها بيسنت تجفيف مصادر التمويل عن الحرس الثوري الإيراني، في إطار مساع أميركية للضغط على طهران ماليا، وتجنب استئناف عمليات عسكرية واسعة في الحرب التي بدأت في 28 شباط الماضي.