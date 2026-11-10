الاتحاد الأوروبي يجدد مطالبته سلطات الاحتلال بضمان وصول المساعدات الإنسانية لغزة

وطن للأنباء: جدد الاتحاد الأوروبي مطالبته لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى قطاع غزة.

وقالت إيفا هرنسيروفا المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، خلال إحاطة صحفية في بروكسل، مساء أمس الاثنين، إن الأوضاع في قطاع غزة تدهورت بشكل ملحوظ جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على المخيمات.

وأضافت المتحدثة أن "الاتحاد الأوروبي يغتنم كل فرصة لمطالبة إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات والعاملين في المجال الإنساني إلى القطاع دون عوائق".

وكان المنخفض الجوي الأخير تسبب بغرق نحو 70 ألف خيمة للنازحين، فيما أدى انهيار كثبان رملية على خيام في دير البلح إلى وفاة 4 مواطنين، في مشهد يعكس المخاطر التي تهدد حياة النازحين في ظل غياب المأوى الآمن.