ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 74,645 شهيدًا و175,978 مصابًا

وطن للأنباء: أعلنت وزارة الصحة في غزة، يوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 74,645 شهيدًا و175,978 مصابًا، منذ بدء العدوان على القطاع.

وأفادت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، بوصول شهيدين و16 مصابًا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، موضحة أن من بين الشهيدين شهيدًا جديدًا وآخر جرى انتشال جثمانه.

وأضافت أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025 ارتفعت إلى 1,614 شهيدًا، فيما بلغ عدد المصابين 5,849، إلى جانب انتشال جثامين 850 شهيدًا.