الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من عدة محافظات في الضفة الغربية

وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 10 مواطنين، بينهم فتاة وأسرى محررون، خلال اقتحامها مناطق متفرقة في محافظات الخليل وقلقيلية ورام الله والبيرة ونابلس وطولكرم، تخللتها مداهمة منازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

ففي محافظة الخليل، أفاد الناشط محمد عوض، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت أُمّر شمال المحافظة، وداهمت عدداً من منازل المواطنين وسط البلدة، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، قبل أن تعتقل الشاب نصر محمد زعاقيق (23 عاماً).

وأضاف أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضاً عدة أحياء في مدينة الخليل وبلدة دورا جنوب المحافظة، وداهمت منازل وفتشتها، دون الإبلاغ عن اعتقالات أخرى.

وفي محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان، عقب اقتحام قرية سنيريا وبلدة حبلة جنوب المحافظة، ومداهمة عدد من منازل المواطنين وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وأوضحت مصادر محلية أن المعتقلين هم: ثائر أعمر وأمجد مفيد من قرية سنيريا، ورشاد خروب من بلدة حبلة.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة البيرة وقرية برقا شرق رام الله، وداهمت عدداً من المنازل وفتشتها، فيما احتجزت عدداً من المواطنين في برقا وأخضعتهم لتحقيق ميداني.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، خلال اقتحامها فجر اليوم قرية المغير شمال شرق رام الله، أربعة مواطنين، بينهم فتاة، وهم: إسراء علي أبو عليا، ومحمد مأمون الزغلول، وعوض خالد أبو نعيم، وعاطف مراد النعسان.

أما في مدينة نابلس، فاعتقلت قوات الاحتلال أسيرين محررين، عقب اقتحام المدينة ومداهمة عدد من منازل المواطنين والعبث بمحتوياتها.

وأفادت مصادر محلية بأن المعتقلين هما عدنان عصفور من منطقة المخفية، ونهاد شقيرات من منطقة رفيديا.

وفي محافظة طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بلدتي عتيل وعلار شمالا.

وذكرت مصادر محلية، أن آليات الاحتلال جابت الشوارع والأحياء في البلدتين، وداهمت منازل في عتيل، وفتشتها، وخربت محتوياتها.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال احتجزت عددا من المواطنين، واقتادتهم معها الى إحدى البنايات السكنية، وأخضعتهم للاستجواب، دون أن يُبلغ عن اعتقالات.