الاحتلال يواصل اعتداءاته جنوب لبنان.. قصف وتوغلات وعمليات نسف وتفجير

وطن للأنباء: واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، اعتداءاته على مناطق عديدة من جنوب لبنان، بالقصف الجوي والمدفعي، فضلاً عن عمليات النسف والتفجير، إضافة إلى محاولة منع المزارعين من قطاف مواسمهم.

وأقدم الطيران الحربي الإسرائيلي على الاعتداء بغارتين على بلدة القنطرة في قضاء مرجعيون، وبغارة على بلدة كفرتبنيت في قضاء النبطية، فضلاً عن غارة من طائرة مسيّرة على منطقة الجرمق في قضاء جزين.

كما استهدف الاحتلال الإسرائيلي، بقذائف المدفعية، أطراف بلدات حاريص وبرعشيت والمنصوري وكفرتبنيت وزوطر الشرقية، ومنطقتي وادي الحجير ووادي السلوقي، إلى جانب مدينة الخيام، وأطراف بلدة شويا – قضاء حاصبيا.

كذلك، استكمل جيش الاحتلال عمليات النسف والتفجيرات في البلدات اللبنانية الجنوبي الواقعة تحت الاحتلال، حيث جرى تسجيل عمليتي تفجير بين بلدتي برعشيت وعيترون في قضاء بنت جبيل.

وفي إطار العقبات التي يضعها أمام المزارعين في المناطق الحدودية، ألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر محلّقة قنبلة صوتية باتجاه مزارعين كانوا يعملون على قطاف الزيتون عند أطراف بلدة ديرميماس في قضاء مرجعيون.

أمّا في الإطار الأوسع للانتهاكات، فتوغّلت 4 دبابات وعدد من آليات الاحتلال من الجهة الشرقية لبلدة كفرشوبا، وتمركزت في محيط المنازل.

وتأتي هذه الاعتداءات في إطار الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار، ولـ"إعلان وقف الأعمال العدائية الصادر في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وللقرارات الأممية ذات الصلة وعلى رأسها القراران 425 و1701.