الاحتلال يعتقل طفلا ووالده ومستوطنون يطلقون أغنامهم في أراضي المواطنين بالخليل

وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، طفلا ووالده من خربة طاروسا غرب بلدة دورا، فيما أطلق مستوطنون أغنامهم في أراضي المواطنين الزراعية بخربة الخرابة شرق بلدة السموع، ما أدى إلى إتلاف مزروعات.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل محمد عاطف علي حمد المسالمة (12 عاما) ووالده، عقب مداهمة منزلهما في خربة طاروسا، واقتادتهما إلى جهة غير معلومة.

وأشار إلى أن ما تسمى مستوطنة "مكيدا" أقيمت مؤخرا على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في الخربة.

وفي سياق متصل، اقتحم مستوطنون مدججون بالسلاح، بحماية جنود الاحتلال، أراضي المواطنين الزراعية في خربة الخرابة شرق بلدة السموع، وأطلقوا أغنامهم فيها، ما تسبب في إتلاف المزروعات.