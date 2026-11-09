مستوطنون يحرقون 3 بواجر ومركبات ومعدات لمناشر حجر في بيتا جنوب نابلس

وطن للأنباء: أحرق مستوطنون، مساء اليوم الاثنين، ثلاثة بواجر وعدداً من المركبات والمعدات الخاصة بمناشر الحجر في المنطقة الصناعية ببلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين هاجموا المنطقة الصناعية في البلدة، وأضرموا النار في ثلاثة بواجر وعدد من المركبات والمعدات، ما ألحق أضراراً بالممتلكات.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بالتزامن مع هجوم المستوطنين.

وتشهد بلدة بيتا جنوب نابلس تصاعداً في اعتداءات المستوطنين التي تستهدف المواطنين وممتلكاتهم والمنشآت الصناعية والزراعية، إذ تعرضت المنطقة الصناعية في البلدة لاعتداءات متكررة، شملت إحراق منشآت ومركبات وإطلاق الرصاص، في ظل اقتحامات متزامنة لقوات الاحتلال.

وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قد أعلنت أن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا 3133 اعتداءً بحق المواطنين وأراضيهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي، منها 1369 اعتداءً نفذها المستوطنون، بارتفاع نسبته 111.6% مقارنة بشهر أيلول/سبتمبر، فيما سجلت محافظة نابلس 353 اعتداءً للمستوطنين، لتأتي في المرتبة الثانية بعد رام الله والبيرة.

وأضافت الهيئة أن هذه الاعتداءات شملت تخريب الممتلكات وسرقة المركبات والمعدات والمنشآت الزراعية، إلى جانب الاعتداء على الأراضي والمزروعات، بما يستهدف مصادر رزق المواطنين ويقوض مقومات صمودهم.