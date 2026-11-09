ألبانيزي: بقاء أطفال غزة في خيام لا تقيهم الشتاء "عار عصرنا"

-مقررة أممية: مشاهد الأطفال داخل خيام غمرتها مياه الأمطار تجسد حجم الكارثة الإنسانية في القطاع

-غرق 70 ألف خيمة خلال 12 ساعة من المنخفض الجوي.. وارتفاع المياه في بعض مخيمات النازحين إلى متر ونصف

- استمرار القيود على إدخال مستلزمات الإيواء يفاقم معاناة مئات آلاف النازحين.

وطن للأنباء: وصفت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيزي، بقاء أطفال قطاع غزة داخل خيام غمرتها مياه الفيضانات الباردة، ولا توفر لهم الحماية اللازمة لمواجهة فصل الشتاء، بأنه "عار عصرنا"، في وقت تتفاقم فيه معاناة مئات آلاف النازحين مع اشتداد المنخفضات الجوية وهطول الأمطار الغزيرة على القطاع.

وقالت ألبانيزي، في تدوينة نشرتها الأحد عبر منصة "إكس"، إن مشاهد الأطفال الذين يقيمون داخل خيام غمرتها مياه الأمطار والفيضانات، ولا تصلح للصمود أمام شتاء آخر، تثير الاستياء، مشيرة إلى أن هذه الظروف تحرمهم أبسط مقومات الحماية والأمان.

وأضافت: "تتبادر إلى ذهني كلمات بريمو ليفي التي يحفظها كل أوروبي في المدرسة، لكنه ينساها بمجرد دخوله عالم السياسة أو الدبلوماسية".

وتأتي تصريحات ألبانيزي في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة منذ مساء الجمعة، مع هطول أمطار غزيرة وهبوب عاصفة قوية، تسببتا في غرق خيام النازحين وتضرر أماكن إيوائهم البدائية، التي لم تعد قادرة على توفير الحماية من البرد ومياه الأمطار.

70 ألف خيمة تغرق خلال 12 ساعة

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أعلن، السبت، أن نحو 70 ألف خيمة تؤوي نازحين غرقت خلال الساعات الـ12 الأولى من الأحوال الجوية السيئة، ما ضاعف معاناة العائلات التي تواجه ظروفاً معيشية قاسية في ظل انعدام البدائل الملائمة للإيواء.

وأضاف المكتب أن انهيار عشرات الجدران المتضررة جراء الهجمات الإسرائيلية أدى إلى وقوع إصابات خطيرة، في وقت يواجه فيه السكان مخاطر إضافية نتيجة المباني المتصدعة والآيلة للسقوط.

من جهته، أفاد جهاز الدفاع المدني في القطاع بأن منسوب المياه ارتفع في بعض مخيمات النازحين إلى نحو متر ونصف المتر، ما أدى إلى غمر مساحات واسعة من أماكن الإقامة ومفاقمة صعوبة تنقل السكان، ولا سيما الأطفال وكبار السن.

الشتاء يفاقم كارثة النزوح والدمار

ويواجه النازحون في قطاع غزة شتاءً قاسياً، في ظل افتقارهم إلى المساكن الآمنة والخيام المتينة ووسائل التدفئة، بعدما دمرت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي بدأت في تشرين الأول/أكتوبر 2023 مساحات واسعة من المنازل والبنية التحتية، وأجبرت مئات آلاف الفلسطينيين على النزوح المتكرر.

وتتضاعف مخاطر الأمطار والفيضانات مع اضطرار العائلات إلى الإقامة في خيام بدائية ومناطق منخفضة تفتقر إلى شبكات تصريف المياه، فيما تزيد الجدران والمباني المتضررة من القصف من احتمالات الانهيار، بما يهدد حياة السكان.

ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، لا تزال الاحتياجات الإنسانية واحتياجات الإيواء تفوق بكثير ما هو متاح، في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية والقيود المفروضة على إدخال مستلزمات الإيواء ومواد البناء والمعدات اللازمة لإزالة الركام وإعادة تأهيل البنية التحتية.

وتعيد الظروف الجوية الأخيرة تسليط الضوء على هشاشة الوضع الإنساني في القطاع، حيث لا يواجه النازحون البرد والأمطار فحسب، بل يواجهون أيضاً تداعيات الدمار الواسع وغياب المأوى الآمن، في وقت لا تزال فيه إعادة الإعمار وتوفير مساكن تليق بكرامة السكان بعيدة المنال.