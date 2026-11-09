الاحتلال يخطر بهدم خيمة المقاومة الشعبية في عزبة الطبيب شرق قلقيلية

وطن للأنباء: أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بهدم خيمة المقاومة الشعبية في عزبة الطبيب شرق قلقيلية.

وأفاد الناشط في ملف الاستيطان بمحافظة قلقيلية بيان الطبيب، بأن ما يسمى ضابط البنى التحتية لدى سلطات الاحتلال، حضر ظهر اليوم، برفقة قوة من جيش الاحتلال إلى مقر خيمة المقاومة الشعبية، الواقعة عند مدخل العزبة، وأخطر منسق المقاومة الشعبية موسى الطبيب شفهيا بهدمها، مهددا بإحضار جرافة عسكرية لهدمها وهدم محيطها وتخريب المنطقة، في حال عدم تنفيذ الهدم ذاتيا.

وأضاف أن خيمة المقاومة الشعبية رافقت فعاليات وأنشطة المقاومة الشعبية على مدار العقود الثلاثة الماضية، وشكلت نقطة انطلاق لتنظيم الفعاليات واستقطاب المشاركين فيها، كما تمثل رمزية خاصة وراسخة في ذاكرة أبناء العزبة.