"حماس" تدعو للتحرك العاجل ووقف الكارثة الإنسانية في غزة ورفع الحصار

وطن للأنباء: أكّدت حركة حماس، اليوم الاثنين، أنّ على المجتمع الدولي التحرّك الفوري وتفعيل جميع أدوات الضغط والمساءلة لوقف المأساة الإنسانية التي تهدّد حياة مئات الآلاف من المواطنين في قطاع غزة مع دخول فصل الشتاء.

وشدّدت الحركة على ضرورة "إلزام حكومة الاحتلال الفاشي برفع الحصار عن قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات والإمدادات الإنسانية، ومحاسبة قادته بوصفهم مجرمي حرب".

كما قالت الحركة، في بيان، إنّ فصول الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة "تتواصل نتيجة حرب الإبادة والتدمير الشامل لكل مقومات الحياة فيه، فيما تتفاقم معاناة المواطنين والنازحين، لا سيما مع دخول فصل الشتاء".

وأضافت الحركة أنّ "الاحتلال الإرهابي يدير ويرعى أكبر مأساة إنسانية في العصر الحديث"، وأنّ "على العالم أن يتحرّك فوراً لوضع حدّ للكارثة في قطاع غزة ومحاسبة المسؤولين عن استمرارها".

وتابع البيان أنّ "حكومة الاحتلال الإرهابي تواصل، بصورة ممنهجة، إدارة ورعاية الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، والعمل على تعميقها وإطالة أمدها في سياق حرب الإبادة المستمرة، بهدف كسر إرادة شعبنا وتدمير مقومات الحياة في القطاع، رغم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار".

كذلك، أكّدت أنّ "سلوك الاحتلال يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، في ظل انتهاكه الفاضح لأحكام القانون الدولي الإنساني، واستهدافه الممنهج للاحتياجات الأساسية للمدنيين، وإحكام الحصار ومنع عمليات الإغاثة، رغم الوضع الإنساني الكارثي، واستمرار الغارات والهجمات ضد المدنيين".

كما دعت حماس الشعوب العربية والإسلامية، والشعوب الحرة في مختلف أنحاء العالم، إلى تصعيد الحراك الشعبي في الشوارع والميادين، ومواصلة الضغط من أجل إنهاء الحصار ووقف الإبادة في قطاع غزة.

وفي هذا الإطار، ثمّنت الحركة المشاركة الواسعة لمئات الآلاف من الهولنديين في المظاهرة الحاشدة التي شهدتها أمستردام تضامناً مع غزة، مؤكّدةً أهمية مواصلة هذه الفعاليات حتى وقف العدوان وإنهاء الاحتلال.

يأتي ذلك في ظلّ برد ورياح وأمطار، وبداية قوية لشتاء قد يكون الأقسى على النازحين الغارقين في خيام مهترئة في مناطق متفرقة من قطاع غزة.