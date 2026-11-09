بقائي: إيران قلّصت مهلة تنفيذ خطتها إلى يومين.. وإخراج المواد المخصبة غير وارد إطلاقاً

وطن للأنباء: كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية ووفد التفاوض الإيراني، إسماعيل بقائي، أن إيران قلّصت مهلة تنفيذ خطتها من 7 أيام إلى يومين، في مؤشرٍ على جديتها وحسن نواياها.

وخلال حديثه، أشار بقائي إلى وجود ارتباك واضح داخل الإدارة الأميركية بشأن الجهة المخوّلة بالتفاوض، مؤكداً أن بعض المسؤولين الأميركيين يطرحون مطالب متناقضة وفق حسابات السياسة الداخلية وانتخابات 2028، ويمارسون سياسة "تحريك المرمى" عبر تغيير المطالب باستمرار.

كما أكّد أن طهران أوضحت طرحها بشفافية عبر الوسطاء، مع استمرار التواصل باللقاءات المباشرة والاتصالات الهاتفية، متمسكةً بالحل الدبلوماسي من دون التخلي عن مصالحها وأمنها الوطني.

بقائي: إخراج المواد المخصّبة من إيران غير مطروح إطلاقاً

وحول الملف النووي، أفاد بقائي بأن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية زاروا إيران منذ نحو 10 أيام لإجراء تفتيش دوري اقتصر على محطة بوشهر والمنشآت المتاحة، موضحاً أن المنشآت الأخرى تعرضت لأضرار ولا يوجد بروتوكول يتيح تفتيش المنشآت المتضررة في الظروف الحالية.

كما شدّد على أن إخراج المواد المخصّبة من إيران "غير مطروح إطلاقاً"، ولا يوجد مبرر لذلك.

وفي شأن الملاحة، أوضح بقائي أن طهران تركز حالياً على إعادة الأمن إلى مضيق هرمز وفق شروطها الشفافة، وأن خطواتها الأخيرة تأتي لإثبات حسن النية والمسؤولية الإقليمية.

وفي السياق، أشار المتحدث الإيراني إلى أن تنفيذ واشنطن لبنود مذكرة التفاهم الموقعة في الـ 28 من حزيران/يونيو، والتي تتضمن الجزء الأكبر من المطالب الإيرانية، يمهّد الطريق للانتقال إلى المرحلة التالية.