تحقيق: من مطار جون كينيدي إلى "إسرائيل".. قنابل ثقيلة استخدمت في غزة ولبنان بمفعول يشبه القصف العشوائي

-شركة شحن إسرائيلية نفذت رحلات من نيويورك لنقل هياكل قنابل خارقة للتحصينات ومجموعات توجيه

-الشحنات تضمنت قنابل BLU-109 تزن ألفي رطل وأكثر من 100 مجموعة توجيه JDAM

- مطار نيويورك مركز رئيسي لشحن القنابل والصواريخ إلى "إسرائيل" وسط احتجاجات تطالب بوقف نقل الأسلحة.

وطن للأنباء: كشفت صحيفة "ذا إنترسبت" الأمريكية عن نقل شركة شحن جوي إسرائيلية أطناناً من مكونات القنابل الثقيلة وذخائر التوجيه إلى "إسرائيل"، عبر مطار جون إف كينيدي الدولي في مدينة نيويورك، خلال ذروة الحرب الإسرائيلية الأمريكية على غزة ولبنان وإيران.

ووفق تحقيق استند إلى بيانات مفتوحة المصدر حصلت عليها وحدة أبحاث الحركة، نفذت شركة "تشالنج إيرلاينز"، ومقرها "إسرائيل"، ثلاث رحلات جوية خلال الربيع الماضي، نقلت خلالها هياكل قنابل خارقة للتحصينات من طراز BLU-109، تزن الواحدة منها نحو ألفي رطل (قرابة 907 كيلوغرامات).

وتُعد هذه القنابل من الذخائر الثقيلة التي ارتبط استخدامها بهجمات واسعة أوقعت أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى في قطاع غزة ولبنان وإيران خلال السنوات الأخيرة.

كما نقلت الشركة أكثر من 100 مجموعة توجيه من طراز "JDAM"، تستخدم لتحويل القنابل التقليدية غير الموجهة إلى ذخائر دقيقة التوجيه بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وكان معظمها مخصصاً لقنابل MK-84 التي تزن ألفي رطل أيضاً.

وبحسب البيانات، غادرت 109 شحنات من مجموعات التوجيه مطار جون إف كينيدي باتجاه تل أبيب، خلال الفترة الممتدة من 22 ديسمبر/كانون الأول 2024 وحتى 7 يونيو/حزيران 2026.

وبلغ إجمالي ما نقلته الشركة خلال تلك الفترة 175 ألفاً و884 رطلاً من هياكل قنابل BLU-109، وأكثر من خمسة ملايين رطل من مجموعات التوجيه، وفق بيانات وحدة أبحاث الحركة التي تحققت صحيفة "ذا إنترسبت" من أجزاء منها.

ونقلت الصحيفة عن جوش بول، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية الذي استقال احتجاجاً على تسليح "إسرائيل" خلال حرب غزة، قوله إن القنابل التي تزن ألفي رطل تشكل خطراً بالغاً على المدنيين، ولا يمكن استخدامها بصورة انتقائية في البيئات الحضرية المكتظة بالسكان.

وأشار بول إلى أن الجيش الأمريكي لم يستخدم سوى قنبلتين من هذا الوزن في محيط مدينة الموصل العراقية خلال حملته ضد تنظيم "داعش"، نظراً إلى المخاطر الكبيرة الناجمة عن استخدامها في المناطق السكنية.

وأضاف أن استخدام "إسرائيل" لهذه القنابل في قطاع غزة جعل آثارها أشبه بالقصف العشوائي، مستشهداً بالدمار الواسع الذي لحق بالقطاع جراء استخدامها.

وارتبطت هذه الذخائر بهجمات دامية، من بينها قصف مخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة، الذي أسفر عن استشهاد عشرات المدنيين، وفق تحليل سابق لصحيفة "نيويورك تايمز".

وأوضحت "ذا إنترسبت" أن الشحنات الأخيرة لم تتضمن ذخائر متفجرة جاهزة للاستخدام، وإنما هياكل قنابل ومجموعات توجيه، لكنها أشارت إلى أن شحنات أسلحة سابقة مرت عبر المطار نفسه تضمنت مواد متفجرة، بينها 14 طناً من مادة النيتروسليلوز جرى نقلها إلى "إسرائيل" في مايو/أيار 2025.

ووفق بيانات اتحادية أمريكية، يُعد مطار جون إف كينيدي مركز التصدير الرئيسي للشحنات الجوية من القنابل والصواريخ المتجهة إلى "إسرائيل"، إذ انطلقت منه أكثر من نصف الشحنات الجوية المصنفة ضمن هذه الفئة.

وأثارت هذه العمليات تحركات احتجاجية في نيويورك، حيث نظمت منظمة الاشتراكيين الديمقراطيين الأمريكيين حملة للمطالبة بوقف نقل الأسلحة عبر المطار، محذرة من استخدام البنية التحتية المدنية في دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وقال أحد أعضاء المنظمة إن حركة النقل الجوي المدني ينبغي أن تعطي الأولوية للركاب والمجتمعات، لا لنقل الأسلحة، مشدداً على عدم جواز إجبار العاملين في المطارات على المشاركة في سلاسل الإمداد العسكري.

ويأتي الكشف في ظل استمرار تدفق الأسلحة الأمريكية إلى "إسرائيل"، بعدما أنفقت واشنطن 21.7 مليار دولار على المساعدات العسكرية لها خلال أول عامين من حرب غزة، وفق دراسة للباحث ويليام هارتونغ.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن قد علقت في مايو/أيار 2024 شحن قنابل MK-84 الثقيلة، خشية استخدامها في مناطق مكتظة بالسكان، قبل أن تستأنف إدارة الرئيس دونالد ترامب شحن الذخائر الثقيلة بعد عودته إلى البيت الأبيض.

كما كشف تقرير سابق عن خطط أمريكية لإبرام صفقة أسلحة بقيمة 2.8 مليار دولار مع "إسرائيل"، تشمل آلاف القنابل التي تزن ألفي رطل.