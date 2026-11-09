بزشكيان: المرشد وجّه بإنهاء حالة "اللاسلم واللاحرب".. لن نستسلم أمام الضغوط

-طهران تطرح مهلة يومين لاستئناف المفاوضات

-بزشكيان: المنطق يقتضي تجنب الحرب ما دامت الحقوق قابلة للتحصيل عبر الحوار

-طهران تشترط وقف الأعمال القتالية ورفع الحصار وإلغاء العقوبات لاستئناف المفاوضات مع واشنطن

مسؤول برلماني إيراني: الولايات المتحدة فقدت خيارات الضغط على طهران وفشلت في تحقيق أهدافها عبر الحصار

وطن للأنباء: قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الاثنين، إن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي أصدر توجيهات بإنهاء حالة "اللاسلم واللاحرب" مؤكدا أن بلاده تسعى إلى الحوار والتفاوض.

وأوضح بزشكيان أن المنطق يقتضي ألا تدخل إيران حربا ما دام بإمكانها انتزاع حقوقها عبر الحوار، لكنه أكد في الوقت ذاته أن بلاده لن تستسلم أمام ممارسة القوة.

وأشار إلى أن طهران تسعى إلى حوار قائم على العدالة ومن موقف متكافئ ومتساو، مطالبا بحقوق بلاده، ومشددا على أنها لن تقبل بمنطق فرض القوة عليها.

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن توجيهات المرشد الأعلى بالرد السريع على أي اعتداء دون قيود جغرافية أصبح أساسا لتحرك القوات المسلحة.

ودعا بقائي الإدارة الأمريكية إلى "إدراك حجم التداعيات والعواقب الوخيمة التي قد تترتّب على شن حرب عسكرية ضدنا" مؤكدا ضرورة أن تعي القيادة الأمريكية الرسالة التي وجهها الشعب إليها.

كما حذر من أن انجراف واشنطن وراء "أطماع نظام يمارس الإبادة الجماعية وينتهج سياسة إشعال الحروب" سيجلب لها المشكلات، داعيا المسؤولين الأمريكيين إلى تجنب السير خلف سياسات إسرائيل لشن عدوان على إيران، لما سيترتب على ذلك من تكاليف باهظة يتحملها المجتمع الأمريكي وطبقته الحاكمة.

فيما يتعلق بالمفاوضات، قال بقائي إنه إذا نفذت واشنطن مطالب طهران، فستشهد المنطقة خلال يومين تحركات إيجابية وسيعود الأمن إلى مضيق هرمز، مضيفا أن المقترح الإيراني بشأن مهلة اليومين يُعد أكثر المبادرات منطقية في الوقت الراهن، وأنه لا يزال مطروحا.

وفي هذا الإطار، ثمن المسؤول الإيراني مساعي قطر وباكستان في مجال الوساطة، مؤكدا أن التواصل مع الطرفين مستمر. كما كشف أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أجروا قبل أيام عمليات تفتيش في منشأة بوشهر النووية.

وقلصت طهران في عرضها الجديد المدة اللازمة لاستئناف المحادثات من 7 أيام إلى يومين فقط، شرط أن تلتزم واشنطن أولا بوقف الأعمال القتالية ورفع الحصار وإلغاء العقوبات.

ومن جهته، قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، بهنام سعيدي، إن الولايات المتحدة لم تعد تمتلك خيارات للضغط على إيران أو قواتها المسلحة.

وأضاف سعيدي أن استهداف 228 موقعا أفقد الولايات المتحدة القدرة على إعادة بناء قواعدها، معتبرا أن واشنطن فشلت في تحقيق أهدافها عبر الحصار البحري والجوي، ولن تنجح في ممارسة الضغوط على إيران عبر الحدود البرية.

أما الجيش الإيراني، فقال إن السفن التي تسلك المسارات غير الآمنة في مضيق هرمز "تحت ضغط أمريكي" تصطدم بالألغام وتتعرض لأضرار، مؤكدا أن السفن التجارية تستطيع تجنب الألغام والعبور بأمان عبر مسارات محددة بالتنسيق معه.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد صرح -في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" لشبكة "سي بي إس"- أنه لا يرى أي سبب لتجديد تصعيد الحرب على إيران في الوقت الراهن، مؤكدا أن بلاده انتصرت بالفعل ضد طهران ومنعتها من امتلاك سلاح نووي.

وشدد في هذا السياق على أنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي "مهما كانت التداعيات السياسية" معتبرا أن قرار الحرب -وإن بدا غير مُجد على الأمد القصير- كان ضروريا لحماية الولايات المتحدة.

المصدر: "الجزيرة"