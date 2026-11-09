الاحتلال يقتحم كفر مالك ويطلق الرصاص وقنابل الغاز

وطن للأنباء: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، قرية كفر مالك شمال شرق رام الله، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، عقب مهاجمة مستعمرين أطرافها، حيث تصدى لهم المواطنون، دون الإبلاغ عن إصابات.

وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على مدخل قرية المغير شمال شرق رام الله، ودققت في هويات المواطنين، دون تسجيل اعتقالات.