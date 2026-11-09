غزة تواجه الشتاء بمخزون خيام لا يغطي 2.3% من احتياجات النازحين

وطن للأنباء: كشفت ورقة حقائق عن فجوة حادة بين احتياجات النازحين في قطاع غزة والإمكانات المتاحة لحمايتهم من تداعيات فصل الشتاء، بعدما غمرت مياه الأمطار نحو 70 ألف خيمة خلال 12 ساعة، في حين لم يتجاوز مخزون شركاء الإيواء داخل القطاع 2800 خيمة، مقابل احتياج يُقدّر بنحو 121 ألف خيمة، بما يغطي نحو 2.3% فقط من الاحتياجات.

وحذّرت الورقة، التي أعدّها المكتب الإعلامي المركزي لحركة حماس تحت عنوان "فيضانات نوفمبر وأزمة المأوى في غزة"، من أن تداعيات منخفض السابع من نوفمبر/تشرين الثاني لا تقتصر على غرق الخيام وتلف الممتلكات، بل تمتد إلى استنزاف موارد الأسر، وتفاقم أعباء النزوح والرعاية، وارتفاع المخاطر الصحية، في ظل تدهور شبكات الصرف وتصريف مياه الأمطار ونقص مستلزمات الإيواء.

واستندت الورقة إلى معطيات أممية ومحلية، من بينها تقديرات المكتب الإعلامي الحكومي بغمر نحو 70 ألف خيمة، وخسائر مباشرة أولية بلغت قرابة ثلاثة ملايين دولار. كما أفادت بلدية غزة بهطول نحو 60 مليمترًا من الأمطار على المدينة منذ الليلة السابقة وحتى صدور بيانها، بما يعادل قرابة 15% من معدل الهطول السنوي.

مليون شخص في مناطق معرضة للفيضانات

وبحسب المعطيات التي أوردتها الورقة، نقلًا عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، قُدّر عدد المقيمين في مواقع متوسطة إلى عالية الخطورة من حيث التعرض للفيضانات بنحو 950 ألف شخص، وفق تقدير مؤرخ في 15 أكتوبر/تشرين الأول، بينهم أكثر من 400 ألف في مواقع عالية الخطورة.

كما أشارت إلى إقامة نحو 44 ألف شخص في أكثر من 2300 مبنى غير آمن إنشائيًا، ما يضع عائلات أمام مخاطر تتجاوز تسرب المياه إلى احتمال انهيار أماكن إقامتها.

وتعكس هذه الأرقام تقديرات التعرض للخطر قبل المنخفض، وليست حصيلة لأعداد المتضررين منه، كما أنها تتناول فئات ومواقع مختلفة لا يجوز جمعها باعتبارها مجموعًا واحدًا.

وفي مؤشر إلى محدودية الاستجابة، نقلت الورقة عن الدفاع المدني تلقيه 2166 نداء استغاثة، وتلبية 218 منها ميدانيًا بالتعاون مع البلديات، أي نحو 10%، مع تقديم إرشادات في بقية الحالات، وفق إفادته.

وأوردت الورقة انهيار ثلاثة منازل دون وقوع إصابات في تلك الحوادث، مقابل تسجيل إصابات في حوادث انهيار جدران أُبلغ عنها بصورة منفصلة.

نقص حاد في الخيام والفرش ومستلزمات الشتاء

ولا تقتصر فجوة الإيواء على الخيام؛ إذ أظهرت بيانات قطاع الإيواء، حتى الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، حاجة السكان إلى نحو 1.7 مليون فرشة نوم و561 ألف غطاء بلاستيكي، مقابل مخزون متاح يضم 4993 فرشة ونحو 76 ألف غطاء فقط، وفق ما نقلته الورقة عن "أوتشا".

وبلغت فجوة تمويل الاستعداد للشتاء 186.5 مليون دولار من أصل احتياجات قدرها 267.9 مليون دولار، أي نحو 70%، ما يحد من القدرة على توفير المستلزمات وتنفيذ التدخلات الوقائية قبل تكرار الأمطار.

وأشارت الورقة إلى توثيق "أوتشا" قيودًا إسرائيلية على إدخال مواد ومعدات، بالتزامن مع نقص التمويل وتأخر الشراء، باعتبارها عوامل متداخلة تعوق الاستجابة.

وفي المقابل، أوردت إعلان الجيش الإسرائيلي إدخال أكثر من 85 ألف خيمة منذ بدء خطة الاستعداد، موضحة أن هذا الرقم تراكمي للإدخال، بينما تقيس بيانات الأمم المتحدة مخزون الشركاء المتاح والاحتياجات المتبقية في تاريخ محدد؛ وبالتالي لا يمكن مقارنة الرقمين مباشرة باعتبارهما مقياسًا واحدًا.

العودة إلى نقطة الصفر

وبيّنت الورقة أن غمر الخيمة يعني فقدان مكان النوم وحفظ الملابس والطعام والدواء في وقت واحد، ما يفرض على الأسر نفقات جديدة لاستبدال الأغراض المتضررة أو الانتقال إلى أماكن أخرى، رغم استنزاف مواردها خلال سنوات الحرب والنزوح المتكرر.

وحذّرت من أن تكرار هذه الخسائر قد يدفع العائلات إلى الاقتراض أو طلب المساعدة مجددًا، فيما تجعل ندرة الأماكن الآمنة بعض الأسر مضطرة إلى البقاء في مبانٍ متصدعة أو مواقع منخفضة، حفاظًا على قربها من الأقارب والخدمات وشبكات الدعم.

وتتضاعف الأعباء لدى الأسر التي تعيلها نساء؛ إذ نقلت الورقة عن مسح لهيئة الأمم المتحدة للمرأة أن 68% منها لا تُلبّى احتياجاتها السكنية، مقارنة بنحو 55% من الأسر التي يعيلها رجال، وأن 67% من الأسر التي تعيلها نساء تحتاج بصورة عاجلة إلى مساعدات نقدية لتأمين احتياجاتها اليومية.

وهذه فجوات سابقة للمنخفض، تُضاف إليها مهام نقل الممتلكات وتجفيفها وتأمين الدواء والوصول إلى نقاط التوزيع، خصوصًا لدى الأسر التي تضم أشخاصًا محدودي الحركة.

خدمات متداعية أصلًا

وعلى صعيد البنية التحتية، أوردت الورقة تحذيرًا لـ"أوتشا" في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني من بدء تعطل أنظمة ضخ مياه الأمطار والصرف الصحي، وتهديد نقص زيوت المحركات وقطع الغيار لاستمرار الخدمات، في وقت لا يزال فيه نصف مركبات إدارة النفايات الصلبة فقط قيد التشغيل.

كما نقلت عن مدير مجمع الشفاء الطبي قوله إن المياه غمرت قسم الطوارئ في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني، ما أدى إلى تعطيله نحو أربع ساعات.

وحذّرت الورقة من احتمالات ارتفاع مخاطر العدوى مع اختلاط مياه الأمطار بمياه الصرف الصحي، والتعرض للبرد نتيجة فقدان الفرش الجافة، مؤكدة أن تحديد الأمراض الناتجة فعليًا عن المنخفض يتطلب بيانات لاحقة.

ورجّحت استمرار استنزاف الأسر وتكرار الأضرار خلال الأسابيع التالية، ما لم تتحسن الإمدادات وقدرات التصريف والاستجابة، محذرة من احتمال حدوث موجات نزوح جديدة إذا تكررت الأمطار الغزيرة أو انهارت مبانٍ متضررة ومأهولة.

ودعت الورقة إلى توفير أماكن استقبال جافة وآمنة، ونقل العائلات الأكثر تعرضًا للخطر، وتسريع إدخال الخيام ومواد العزل والفرش والمضخات والوقود وقطع الغيار، بالتوازي مع إصلاح شبكات تصريف المياه.

وخلصت إلى أن تعويض الخسائر بعد وقوعها، دون معالجة مواقع الإيواء والخدمات الأساسية، يبقي النازحين أمام المأساة نفسها مع كل منخفض جوي جديد، ويستنزف ما تبقى من موارد الأسر وقدرات المؤسسات الإنسانية.