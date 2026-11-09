"البوابة الحديدية".. قوة أميركية جديدة لتشديد الخناق على إيران عبر حدودها البرية

وطن للأنباء: قوة مهام عسكرية أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تشكيلها في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، بهدف مراقبة الحدود البرية لإيران، ومنع نقل الأسلحة المتطورة والتقنيات والمواد الخاضعة للعقوبات عبرها وبحر قزوين.

ويأتي تشكيل القوة في سياق مساعي واشنطن إلى تشديد الضغوط على طهران، بعد فرض حصار بحري عليها في أبريل/نيسان 2026، في ظل تصاعد التوتر بين البلدين منذ اندلاع الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران أواخر فبراير/شباط من العام نفسه.

التأسيس

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، تشكيل قوة "البوابة الحديدية"، بهدف "منع نقل منظومات الأسلحة المتطورة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج والمواد الخاضعة للعقوبات ومصادر الإيرادات غير المشروعة عبر الحدود البرية لإيران وبحر قزوين".

وجاء تشكيل القوة في إطار مساعي واشنطن إلى تشديد الخناق على طهران، وإغلاق مسارات الإمداد التي قد تلجأ إليها للالتفاف على القيود المفروضة عليها، بعد أشهر من اندلاع الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في فبراير/شباط 2026.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت حصارا بحريا على إيران في أبريل/نيسان، بعد عرقلة طهران حركة الملاحة في مضيق هرمز. وفي أغسطس/آب، صعّدت إدارة الرئيس دونالد ترمب ضغوطها الاقتصادية على إيران، التي تخضع بالفعل لعقوبات واسعة النطاق، عبر عملية أطلقت عليها واشنطن اسم "الإنزال الاقتصادي".

القوام والمهمة

وبحسب بيان سنتكوم، فإنّ القوة تضمّ نحو 20 عسكريا ومدنيا، وتتخذ من مدينة تامبا بولاية فلوريدا مقرا لها، وتعمل بالتنسيق مع وكالات حكومية أمريكية أخرى. ووفقا لمسؤول عسكري أمريكي، تشمل الجهات التي ستتعاون معها وزارات الخزانة والخارجية والعدل، إلى جانب أجهزة الاستخبارات.

وتتمثل مهام القوة في مراقبة الحدود البرية لإيران وممرات العبور عبر بحر قزوين، والحيلولة دون نقل الأسلحة المتطورة والتقنيات والمواد الخاضعة للعقوبات عبرها.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر إن "تعزيز تعاون القيادة المركزية مع شركائها في مختلف المؤسسات الحكومية الأمريكية من شأنه أن يزيد من تقييد قدرة إيران على تمويل الإرهاب، وإعادة بناء مصانع الأسلحة وتجديد ترسانتها العسكرية".

فاعلية القوة

ويثير اتساع الحدود الإيرانية وتعدد الدول المجاورة لها وكثافة حركة التجارة عبر المنطقة، تساؤلات بشأن قدرة القوة الأمريكية على تنفيذ مهمتها وتحقيق أهدافها، حيث تحيط ببحر قزوين روسيا التي تربطها علاقات وثيقة بإيران، إضافة إلى كل من أذربيجان وتركمانستان وكازاخستان.

وبريا، تتشارك إيران حدودا طويلة مع كل من العراق وتركيا وأفغانستان وأذربيجان وأرمينيا وتركمانستان وباكستان.

وفي 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، وصف المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي القوة الأمريكية بأنها ليست سوى "تلاعب بالألفاظ"، قائلا: "لا يستطيع الأمريكيون تحقيق أهدافهم المتمثلة في فرض ضغوط اقتصادية شديدة للتسبب في انهيار اقتصادي في إيران، من خلال هذا النهج".

وأكد محبي أن طهران اتخذت الاستعدادات والتدابير اللازمة لمواجهة هذه الضغوط، وأنها على تواصل وثيق مع دول الجوار.

المصدر: الجزيرة + رويترز