"تسنيم": عدوان أميركي بمقذوف على جزيرة قشم في محافظة هرمزغان جنوب شرق إيران

وطن للأنباء: أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأنّ عدواناً أميركياً استهدف جزيرة قشم اقتصر على سقوط مقذوف في الجزيرة، من دون ورود تقارير عن استهداف مناطق أخرى في محافظة هرمزغان.

وفي السياق، ذكرت وكالة "فارس" سماع دوي انفجارات في بندر عباس وجزيرة قشم، مشيرةً إلى أنّ بعض المصادر تعزو هذه الأصوات إلى إطلاق طلقات تحذيرية باتجاه السفن المخالفة في مضيق هرمز.

ونقل التلفزيون الإيراني عن مصدر مطلع سماع دوي ثلاث طلقات نارية أُطلقت من منطقة سيريك باتجاه مضيق هرمز، موضحاً أنّ إطلاق النار ارتبط بالتعامل مع السفن المخالفة في المضيق.

بدوره أكد نائب محافظ هرمزغان جنوبي إيران بأن الهجمات على جزيرة قشم ليلة أمس لم تلحق أضرارا بالبنية التحتية

يأتي هذا بعد أن نشرت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أمس السبت، مقالاً يروّج ما سمّته خطة "البوابة الحديدية"، زاعمةً أنها "مبادرة لتعزيز أمن الملاحة البحرية وحماية الممرات المائية الحيوية في المنطقة من التهديدات".

وفي المقابل، أكد المتحدّث باسم حرس الثورة الإيراني،العميد حسين محبي، في تصريحات لوكالة "فارس" الإيرانية، أنّ القوات الإيرانية ستردّ على كلّ اعتداء يستهدف مصالح البلاد، مشدّداً على أنّ العدو لن يتمكّن من هزيمة الشعب الإيراني أو تحقيق أهدافه.