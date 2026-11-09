الاحتلال يطرح عطاءً جديداً لبناء 732 وحدة استيطانية في "جفاعوت" غرب بيت لحم

وطن للأنباء: وثّقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان نشر سلطات الاحتلال، اليوم الأحد، عطاءً جديداً لبناء 732 وحدة استيطانية في مستوطنة "جفاعوت" غرب بيت لحم، ضمن المرحلة الأولى من المشروع.

ويحمل العطاء الرقم 261/2026، ويتضمن إقامة مبانٍ سكنية متعددة الطوابق، إلى جانب منشآت تجارية ومبانٍ ومؤسسات عامة، وفق الإعلان الأول المنشور في سجل ما تسمى سلطة أراضي إسرائيل.

وبحسب التحقق من وثائق العطاء، حُدد الأول من كانون الأول المقبل موعداً لفتح تقديم العروض، فيما تقرر الثامن والعشرون من الشهر ذاته موعداً لإغلاقها.

ويتزامن العطاء السكني مع نشر العطاء غير السكني رقم 263/2026 في الموقع نفسه، لتسويق قطعة أرض مخصصة للتجارة والتشغيل والمباني والمؤسسات العامة. ويعكس طرح العطاءين توجهاً لتوسيع المشروع الاستيطاني، لا يقتصر على زيادة الوحدات السكنية، بل يشمل توفير مقومات اقتصادية وخدمية تسهم في استدامته وتكريسه على الأراضي الفلسطينية في محافظة بيت لحم.

ويمثل طرح العطاءات انتقالاً بالمشروع من مرحلة إقرار المخططات إلى تسويق الأراضي وإتاحة المجال أمام الشركات والمطورين للتنافس على استغلالها والبناء عليها، تمهيداً لإبرام العقود وتنفيذ الوحدات والمرافق والمنشآت الاقتصادية والخدمية المرتبطة بها.

ولا يعني نشر العطاء بدء أعمال البناء فعلياً أو ترسيته، لكنه يشكل خطوة عملية متقدمة نحو تحويل المخططات إلى وقائع على الأرض، ويُحتسب ضمن العطاءات منذ تاريخ نشر إعلانه الأول، حتى في حال عدم نشر كراسته أو بدء استقبال العروض.

وتشير معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، المستندة إلى مراجعة سجل ما تسمى سلطة أراضي إسرائيل، إلى نشر ما لا يقل عن 28 عطاءً لتسويق الأراضي في الضفة الغربية، بما فيها القدس، منذ مطلع عام 2026 وحتى الثامن من تشرين الثاني الجاري، منها 18 عطاءً ذات مكون سكني تضمنت مجتمعة 7,815 وحدة استيطانية في مرات الطرح، إلى جانب عشرة عطاءات مخصصة لاستعمالات غير سكنية.