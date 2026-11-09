من الضربة النووية إلى الغزو البري.. أربعة سيناريوهات أمام ترمب في المواجهة مع إيران

وطن للأنباء: حددت صحيفة "آي بيبر" البريطانية أربعة سيناريوهات محتملة لمستقبل المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل دراسة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خيارات تتراوح بين إنهاء الحرب والعودة إلى شن هجمات عسكرية واسعة، وسط تحذيرات من تداعيات إقليمية ودولية قد تشمل المملكة المتحدة بشكل مباشر.

ويأتي هذا النقاش -حسب تقرير أعده جو دوغان وكارولين ويلر للصحيفة- في أعقاب الهزيمة الانتخابية التي تعرض لها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وفي وقت تحدث فيه ترمب عن اقترابه من اتخاذ قرار بشأن الحرب، ملوحا بإمكانية "تدمير ما تبقى من البلاد"، بعد تعثر المفاوضات وعدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وتنقل الصحيفة عن مصادر عسكرية واستخباراتية مخاوفها من أن يلجأ الرئيس الأمريكي إلى تصعيد عسكري جديد، في ظل الغموض الذي يحيط بحساباته وخطواته المقبلة.

السيناريو الأول:

وهو الأكثر إثارة للقلق، ويتمثل في احتمال توجيه ضربة نووية تكتيكية إلى "جبل بيكاكس"، وهو موقع محصّن تحت الأرض يرتبط ببرنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني.

وتشير الصحيفة إلى أن هذا الاحتمال جرى تداوله في أوساط سياسية واستخباراتية، رغم أن خبراء عسكريين يستبعدون فعاليته، بالنظر إلى الطبيعة الجيولوجية للموقع وصعوبة اختراق الصخور العميقة باستخدام الأسلحة النووية التكتيكية.

ويحذّر التقرير من أن اللجوء إلى الخيار النووي -سواء من جانب الولايات المتحدة أو إسرائيل– قد يؤدي إلى تصعيد خطير ويفتح الباب أمام مواجهة دولية أوسع، فضلا عن احتمالات الرد الانتقامي.

السيناريو الثاني:

يتمثل في شن ضربات عسكرية تقليدية ومحدودة تستهدف المنشآت العسكرية الإيرانية، بما فيها مواقع الرادارات الساحلية ومنظومات الدفاع الجوي والبنية التحتية العسكرية.

ويرى خبراء أن هذا الخيار قد يُستخدم للضغط على طهران ودفعها للعودة إلى المفاوضات، لكنه يحمل مخاطر توسيع الحرب إذا قررت إيران الرد بصورة مباشرة، كما قد تلجأ واشنطن -وفق تقديرات مسؤولين سابقين- إلى مواصلة الحصار البحري وتقييد صادرات النفط الإيرانية، بالتزامن مع تنفيذ ضربات تصفها بأنها دفاعية.

السيناريو الثالث:

يتعلق بتنفيذ عملية خاصة داخل الأراضي الإيرانية تستهدف المنشآت النووية الموجودة تحت الأرض في مدينة أصفهان، بهدف السيطرة على مخزون اليورانيوم عالي التخصيب أو إخراجه.

غير أن التقرير يصف هذه المهمة بأنها شديدة التعقيد والخطورة، إذ تشير التقديرات العسكرية إلى أن استخراج نحو 440 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% سيتطلب مشاركة أكثر من ألف عنصر عسكري، ومعدات حفر ثقيلة، ومهابط طائرات مؤقتة، إلى جانب غطاء جوي واسع.

وقد تستغرق العملية عدة أيام، مع احتمال تعرض القوات الأمريكية لهجمات بالصواريخ الباليستية الإيرانية، حتى داخل المواقع المستهدفة.

السيناريو الرابع:

يتمثل في شن غزو بري شامل لإيران، وهو خيار تعتبر الصحيفة أن فرص تنفيذه محدودة بسبب غياب التأييد السياسي والعسكري داخل الولايات المتحدة، خصوصا في أوساط قاعدة ترمب الشعبية التي لا ترغب في الانخراط مجددا في حرب برية مكلفة في الشرق الأوسط.

كما أن إسرائيل -رغم اعتبار بعض قادتها أن تغيير النظام الإيراني يمثل وسيلة للتخلص من التهديد القادم من طهران- لا تمتلك القدرات البشرية والجغرافية اللازمة لتنفيذ غزو بري بمفردها، مما يجعل أي عملية واسعة مرتبطة بمشاركة عشرات الآلاف من الجنود الأمريكيين.

وفي المقابل، يظل خيار تنفيذ عملية برية محدودة لفتح مضيق هرمز وتأمين حركة الملاحة التجارية أحد الاحتمالات المطروحة.

ولا تقتصر مخاطر التصعيد على إيران والمنطقة، بل يحذر التقرير من تداعيات أمنية محتملة على المملكة المتحدة، رغم عدم مشاركتها المباشرة في قصف الأراضي الإيرانية.

فقد استخدمت الولايات المتحدة قواعد جوية بريطانية بينها قاعدة فيرفورد لاستضافة قاذفات عسكرية تنفذ مهام ضد إيران، وهو ما قد يجعل المصالح البريطانية عرضة لردود فعل انتقامية.

وينقل التقرير عن ماثيو دان -الضابط السابق في جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني (إم آي 6)- تحذيره من أن بريطانيا قد تتحول إلى هدف أسهل بالنسبة لطهران، إذا قررت واشنطن توسيع عملياتها العسكرية، كما يشير إلى تحذيرات رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني (إم آي 5) من تصاعد الأنشطة العدائية المرتبطة بإيران، بما في ذلك استهداف مواقع يهودية وقواعد عسكرية.

ويُبرز التقرير كذلك أن أي استئناف للعمليات العسكرية قد يتزامن مع وضع سياسي داخلي معقد في إسرائيل، حيث يواجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صعوبات في الحفاظ على موقعه بعد خسارة ائتلافه الأغلبية البرلمانية في انتخابات 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما قد يزيد حساسية القرارات العسكرية وتداعياتها السياسية.

ويخلص التقرير إلى أن إدارة ترمب تواجه خيارات عسكرية بالغة التعقيد، لا يخلو أي منها من مخاطر إستراتيجية وأمنية، سواء تعلق الأمر بضربات محدودة أو عمليات خاصة أو مواجهة برية واسعة، كما أن التلويح بالخيار النووي -حتى مع ضعف احتمالات تنفيذه- يعكس مستوى القلق من اتساع نطاق الحرب وخروجها عن السيطرة.

وفي ظل تهديدات طهران بخوض حرب "بلا حدود جغرافية" إذا تعرضت لهجوم جديد، تبدو المنطقة أمام مرحلة شديدة الغموض، تتجاوز تداعياتها حدود المواجهة الأمريكية الإيرانية لتصل إلى أمن الملاحة الدولية واستقرار الشرق الأوسط والأمن الأوروبي.